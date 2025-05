[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) RM이 미국 대중음악 시상식인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards)에서 K-팝 아티스트상을 받았다.

26일(현지시간) 아메리칸 뮤직 어워즈 공식 홈페이지에 따르면 RM은 이날 미국 라스베이거스 퐁텐블로 호텔에서 열린 시상식에서 ‘페이보릿 K팝 아티스트’로 선정됐다.

‘페이보릿 K팝 아티스트’는 2022년 신설된 부문이다. 앞서 RM이 속한 BTS가 이 부문 트로피를 가져갔다.

그룹 블랙핑크 로제와 팝스타 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트’(APT.)는 ‘컬래버레이션 오브 더 이어’(Collaboration of the Year) 후보에 올랐으나 수상은 하지 못했다. 이 부문 수상자는 브루노 마스와 레이디 가가의 ‘다이 위드 어 스마일’(Die With A Smile)이었다.

1974년 시작된 아메리칸 뮤직 어워즈는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈와 함께 미국의 3대 대중음악 시상식으로 꼽힌다. 2022년을 끝으로 중단했다가 올해 3년 만에 다시 시상식을 열었다.

방탄소년단은 이 시상식에서 2018년부터 2022년까지 5년 연속 수상한 데 이어 재개된 시상식에서도 트로피를 가져가며 여전한 저력을 입증했다.

올해 시상식에선 팝스타 빌리 아일리시가 앨범 ‘히트 미 하드 앤드 소프트’(HIT ME HARD AND SOFT)로 ‘아티스트 오브 더 이어’, ‘앨범 오브 더 이어’, ‘송 오브 더 이어’ 등 7개 부문을 싹쓸이했다.