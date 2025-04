[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]사단법인 한국음악콘텐츠협회(회장 김창환)가 오는 5월 30일(금), 부산항 일대에서 ‘제18회 부산항축제 with MyK FESTA’와 함께 ‘2025 MWM(Moving the World with Music) 콘퍼런스’를 개최한다고 밝혔다.

MWM 콘퍼런스는 ‘음악으로 세상을 움직인다(Moving the World with Music)’는 슬로건 아래, 음악 산업 종사자들의 열화와 같은 성원과 함께 3년째 성공적으로 개최되었다. 올해는 콘퍼런스, 대중음악 콘서트, K-POP 박람회로 프로그램을 확대하는 동시에, 부산항의 상징성과 가치를 배경으로 하는 ‘제18회 부산항축제 with MyK FESTA’와 함께 음악과 대중을 잇는 행사로 거듭날 예정이다.

먼저, 음악 산업 종사자 및 정부, 학계/법조계, 유관산업 종사자 등을 중심으로 진행되는 B2B 행사인 K-POP 콘퍼런스는 기조연설, 주제 발표, 스페셜 세미나, 종합토론으로 구성된다. 이번 콘퍼런스는 ‘AI와 음악 산업’을 주제로, AI 시대의 음악 산업의 새로운 패러다임과 기술 동향을 살펴볼 예정이다.

확정된 라인업으로는 기조연설에 ▲차우진(엔터문화연구소 대표 / 음악산업평론가) ▲김경숙(상명대학교 교수 / 국제저작권법학회 한국지부 회장), 주제 발표에 ▲이종필(뉴튠 공동창업자 & 대표이사) ▲김광집((주)스튜디오메타케이 대표이사 / 서울예술대학교 영상학부 교수) ▲조은선((주)뮤즈블라썸 대표), 스페셜 세미나에 ▲이어진(메타 뮤직 레이블 파트너십, 아시아태평양 지역) ▲김인호(YG PLUS, 음악사업부문 부문리더)가 연사로 이름을 올려 음악 산업 종사자의 이목이 집중되고 있다.

주제 발표 이후 이어지는 종합 토론에서는 최광호 한국음악콘텐츠협회 사무총장이 좌장으로 나서, AI 기술이 음악 산업에 불러올 명과 암을 둘러싼 뜨거운 논쟁을 이끈다. ▲박미래((사)한국음악저작권협회 저작권정책연구팀 팀장), ▲라이언 전(음악 프로듀서 / STARTION 대표이사), ▲김승수(KSS MUSIC 대표 / 음악 프로듀서), ▲서병기(헤럴드경제 문화부 대중문화 선임기자), ▲박동선(전자신문, 기자) 등 다양한 배경의 전문가들과 주제 발표자들이 토론자로 참여해, 산업 전반을 바라보는 냉철한 시각과 생생한 현장 경험을 바탕으로 치열한 찬반 공방을 펼칠 예정이다.

한편, 2025 MWM 콘퍼런스에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지와 SNS에서 확인할 수 있다.