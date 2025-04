[헤럴드경제=이명수 기자] 울산 울주군은 ‘옹기맨’을 앞세운 2025 울산옹기축제 홍보 영상이 폭발적인 인기를 얻으면서 축제 홍보 효과를 톡톡히 누리고 있다고 30일 밝혔다.

울주군이 제작해 지난 27일 공식 유튜브와 SNS에 게시한 이 영상에는 도끼를 들고 상의를 탈의한 채 옹기 항아리에 들어간 ‘옹기맨’이 등장해 긴장감과 호기심을 자아낸다.

옹기맨은 웅장한 음악과 함께 진지한 표정으로 울산옹기축제가 열리는 외고산 옹기마을 곳곳을 영상으로 소개한다.

이번 영상은 ‘항아리 게임’으로 잘 알려진 세계적인 인디게임 ‘Getting Over It with Bennett Foddy’의 게임 속 캐릭터를 실사화해 패러디한 작품이다.

특히 전문 배우나 모델이 아닌 울주군 공무원이 직접 캐릭터로 분장 후 출연해 더욱 화제가 되고 있다.

옹기맨으로 출연한 정확석 주무관은 지난해에도 울주배 홍보영상에 직접 출연해 입 안 가득 퍼지는 과즙을 생생하게 표현하며 SNS 조회수 1500만회 이상을 기록한 바 있다.

이번 영상도 생생한 패러디로 큰 웃음과 재미를 유발하면서 공개 이틀 만에 유튜브 조회수가 12만회를 돌파하는 등 각종 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산돼 울산옹기축제에 대한 기대감이 한층 높아지고 있다.

정확석 주무관은 “울주군을 알리기 위해서라면 무엇이든 해보자는 마음으로 스스로를 내려놓고 카메라 앞에 섰다”며 “앞으로도 더 많은 분에게 웃음과 공감을 주면서 울주군의 매력을 전국에 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 2025 울산옹기축제는 오는 5월 3일부터 5일까지 3일간 울주군 온양읍 외고산 옹기마을 일원에서 열린다. 축제 홍보영상은 울주군 공식 유튜브 채널 및 SNS 계정에서 확인할 수 있다.