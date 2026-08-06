여름철 성수기‧흑서기 대비 목포광역VTS ‧ 북항파출소 현장 점검

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]서해지방해양경찰청장(청장 백학선)은 6일 여름 성수기와 흑서기를 대비해 목포지역 주요 현장을 방문, 해양사고 예방을 위한 안전관리 실태와 현장 대응태세를 점검했다고 밝혔다.

이번 현장점검은 연안 위험구역과 다중이용선박 안전관리 실태를 확인하고, 태풍 등 자연재난에 대비한 대응체계를 점검하는 한편, 폭염 속에서도 국민의 안전을 위해 근무하는 현장 직원들을 격려하기 위해 마련됐다.

이날 백청장은 목포광역VTS를 방문해 태풍에 대비한 선박교통관제 운영 실태와 비상 대응체계를 점검하고, 폭염 속 근무 중인 관제요원들의 근무환경과 온열질환 예방대책 이행 상황을 살폈다.

이어 북항파출소를 찾아 연안 위험구역과 다중이용선박 안전관리 실태를 확인하고, 태풍 대비 구조 대응태세와 장비 운영 상태를 점검하는 한편, 현장 근무자들의 애로사항을 청취하고 노고를 격려했다.

백학선 서해지방해양경찰청장은 “여름철 성수기와 흑서기에는 해양활동 증가와 기상악화가 맞물려 사고 위험이 높아질 수 있다”며 “국민의 생명과 안전을 지키기 위해 현장 중심의 예방활동과 빈틈없는 대응태세를 유지 하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.