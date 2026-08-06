가상기업 예술 프로젝트 ‘퍼펙트패밀리’ 가짜 ‘딸’부터 가짜 ‘나’…사연 속 진심 오늘날 가족의 의미에 대한 질문과 고찰

[헤럴드경제=손미정 기자] 문득 ‘가족이 내 마지막을 지켜줄까?’란 질문이 들었다. 혼자 사는 고집 센 늙은이가 맞게 될 것이라 예상되는 마지막은 싫었다. 내 집에서 스스로 삶을 마무리하고 싶다는 바람은, 그것을 도와줄 사람에 대한 ‘필요’로 이어졌다. 마지막 가는 길에 찾아온 고마운 이들을 맞아줄 사람, 그들에게 다정한 말벗이 되어줄 수 있는 사람. 노후와 장례라는 개인적 고민은 ‘필요한 사람을 빌려주는 회사’를 만들어버리는 결정으로 이어졌다.

그렇게 만들어진 ‘퍼펙트패밀리’는 시각예술가 박혜수가 지난 2019년부터 시작해 운영해 온, 가짜 가족을 빌려주는 가상기업 예술 프로젝트다. 가상기업이란 말처럼 진짜 회사는 아니다. 작가가 원한 것은 이 프로젝트를 통해 현재의 가부장적 가족제도의 문제점을 드러내고, 개선점을 찾는 것이었다. 하지만 분명 가짜인 회사에 그것이 진짜였으면 하는 마음을 가진 고객들이 찾아오기 시작했다.

8년 동안 만나온 고객들이 원했던 ‘가짜’는 무엇이었을까. 박혜수 작가의 책 ‘퍼펙트패밀리 주식회사’는 프로젝트를 거쳐 간 다양한 사연과 진심 어린 소망을 통해, ‘가족’이란 규격화된 집단 단위에 얽매여 현실을 따라가지 못하는 규범과 제도에 대한 작가의 날카로운 질문들을 함께 담아낸다.

프로젝트를 시작한 후 ‘좋은 딸 대행을 구한다’는 사연이 들어왔다. 신청자는 자신이 “좋은 딸도 아니고, 좋은 딸이 될 생각도 여력도 없다”며 자신을 대신해 자매와 부모에게 안부를 전하고, 가끔 방문해 그들의 폭력적인 말을 감내하며 즐겁게 해줄 사람을 찾는다고 말했다. 이 사연을 받아들일지 판단하기 위해 저자는 강연을 가장해 집단 지성의 힘을 빌리기로 했다.

현장에서는 “좋은 딸 역할을 수행하는 것보다 대행을 쓰는 것이 낫다”는 의견과 “가족과 더 좋은 관계를 위해서는 신청자가 노력해야 한다”는 입장이 맞섰다. 가족의 일원으로서 타협과 희생은 당연한가, 가족 내 역할이 개인의 족쇄가 되지는 않는가. ‘좋은 딸 대행’ 사연은 결국 가족이란 집단이 만들어 낸 구조적 억압을 들여다보게 만든다.

저자는 우리 사회에서 ‘희생’을 정당화하는 불평등한 구조, 거기에서 벗어나면 죄책감을 느끼게 만드는 곳이 바로 ‘가족’이라고 짚는다. 여기에는 가족의 기본값으로 여겨지는 어머니의 모성과 희생, 암묵적으로 강요되는 효도, 알아서 부모의 감정을 헤아려야 하는 딸에 대한 차별 등이 포함된다.

저자는 “가족은 화목해야 한다는 사회적 통념, 가정은 절대로 무너져서는 안 된다는 절대적 믿음, 누군가의 희생은 불가피하다는 핑계 속에서 늘 희생을 강요받는다”고 지적한다.

가장 요청이 많았던 것은 가짜 가족이 아닌 ‘자기 자신’을 대여해달라는 것이었다. 많은 이들이 ‘출근 좀 대신해달라’며 ‘가짜 나’를 요청했고, ‘오롯이 나에게 집중하는 나’를 빌려달라는 의뢰도 있었다. 저자는 “우리가 얼마나 중요치 않은 것들에 ‘나’를 소비하고 있는지 생각케 하는 사연”이라고 소개한다.

‘퍼펙트패밀리 주식회사’는 결국 1인 가구가 대세인 오늘날의 현실을 제대로 반영하지 못한 제도에 대한 날카로운 지적으로 이어진다. 이 나라에서는 ‘복지의 최소 단위’가 가족이며, 정부는 여전히 혈연과 결혼, 혼인을 제외한 다양한 형태의 가족을 인정하지 않고 있다는 것이다. 친구와 가족이 되기 위해 ‘입양’을 택한 한 작가의 이야기는 이러한 현실을 실감케 한다.

저자는 이러한 정부의 방관 속에 ‘퍼펙트패밀리’와 같은 사업 모델의 출현은 필연적이라고 본다. 새로운 형태의 가족을 구성하려는 욕구가 커지고 있기 때문이다. 저자는 “한국 사회에서 가족의 유무는 사람의 신뢰도를 결정하는 요소이기도 하다”면서 “‘가짜 가족 대여 사업’은 가족 중심적 문화가 바뀌지 않는 한 언제든 실현될 수 있는 미래의 유망 사업일 수밖에 없다”고 강조한다.

퍼펙트패밀리 주식회사/박혜수 지음/돌베개