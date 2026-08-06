부산TP, ‘피치 더 크리에이터’ 개최 뷰티기업과 크리에이터 ‘1대1’ 매칭

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산테크노파크는 지역 뷰티기업의 홍보역량 강화를 위한 실전형 마케팅 프로그램 ‘피치 더 크리에이터(PITCH THE CREATOR)’를 지난 4일 광안리에서 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 프로그램은 부산을 ‘K-뷰티산업 랜드마크 도시’로 육성하고 B-Beauty(부산 화장품·뷰티) 기업의 브랜드 경쟁력과 국내외 시장 진출을 돕기 위해 부산시가 주관하는 ‘2026년 화장품뷰티산업 사업화지원사업’의 일환으로 추진됐다.

최근 부산화장품산업은 수출을 중심으로 높은 성장세를 보이고 있다. 한국무역협회 통계에 따르면 2026년 상반기 화장품 수출액은 전년도 실적의 116.5%를 조기 달성했고, 주요 수출국도 ▷미국 ▷중국 ▷베트남 ▷캐나다 등으로 다변화되고 있다.

반면 기술력과 제품력을 갖춘 유망 브랜드들이 전문 마케팅 인력과 홍보역량 부족으로 국내외 소비시장과 접점을 확보하는 데 어려움을 겪어왔다.

‘피치 더 크리에이터’는 ▷솔트조이 ▷한국바이오뷰티산업 ▷새롭 ▷토아스 ▷상떼 ▷코스메디션 ▷트리타나스 ▷문라이터 ▷파이토에코 ▷키프트컴퍼니 ▷스킨화이트 ▷아마란스 ▷스킨랩코리아 ▷지엠플랜트 ▷유엔비 ▷라물 ▷영미 ▷더원 ▷여리여리 ▷포디믹스 등 지역 유망 뷰티기업과 전문 뷰티 크리에이터 20명을 1대1로 매칭해 맞춤형 콘텐츠 제작을 지원하는 방식으로 진행됐다. 크리에이터들은 하루동안 제품 디스플레이를 연출하고 콘텐츠를 촬영하며 제품 특성과 핵심 홍보요소를 발굴했다.

부산테크노파크 관계자는 “부산 화장품 수출이 빠르게 성장하는 시기에 B-Beuuty 기업들의 우수한 제품력과 크리에이터들의 창의적인 콘텐츠 제작 역량이 만나 시너지를 냈다”며 “부산이 글로벌 K-뷰티를 선도할 수 있도록 지역 뷰티기업의 국내외 시장 진출을 적극 지원하겠다”고 말했다.