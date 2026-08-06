‘색즉시O O즉시색, 당신이 좋아하는 O놀이’ 불교 철학, ‘놀고 비우고 채우는 경험’으로 재해석

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] ‘2026 부산국제불교박람회’가 ‘색즉시O O즉시색, 당신이 좋아하는 O놀이’를 주제로 6~9일 나흘간 벡스코 제1전시장에서 열린다.

불교의 가르침 ‘색즉시공 공즉시색(色卽是空 空卽是色)’의 ‘공(空)’을 현대인의 일상 속 놀이의 언어로 풀어낸 기획이다. 불교의 ‘공(空)’과 ‘공놀이’라는 동음이의어에서 착안해 어렵게 느껴졌던 불교 철학을 ‘놀고 비우고 다시 채우는 경험’으로 재해석했다.

부산국제불교박람회는 2024년 최초 개최됐고, 지난해는 ‘불교코어’를 주제로 전국 각지에서 온 관람객들과 부산시민 등 10만여명이 참여하며 부산의 새로운 문화축제로 자리매김했다. 이번 박람회에서는 ▷전통공예와 불교문화상품 ▷수행 문화 ▷차(茶) ▷사찰음식 ▷문화산업 ▷명상예술전 등 다양한 전시 콘텐츠와 함께 무대 법문과 강연, 관객 참여형 프로그램, 주제전도 운영한다.

특히 부산·경남 등 전국 각지의 사찰과 불교문화 기관, 문화예술단체가 한자리에 모인 박람회에서 각 사찰이 이어온 수행문화와 전통문화를 만나볼 수 있다.

최근 K-컬처의 세계적 확산과 함께 한국의 전통문화와 명상, 웰니스에 대한 해외 관심도 꾸준히 높아지고 있는 가운데, 부산을 찾는 외국인 관광객들도 쉽고 편리하게 박람회를 즐길 수 있도록 부산지역 관광안내소와 호텔 학교 문화공간 등에 영문 홍보물과 무료입장권을 배포하고, 누리집에 영어·일본어·중국어 번역 기능을 지원할 계획이다.

부산국제불교박람회 주최자인 원허 스님은 “부산은 세계를 향해 열린 도시”라며 “한국 불교문화를 보다 쉽고 친근하게 경험하고 부산의 문화적 매력을 만나는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

전재수 부산시장도 “이번 박람회가 전통문화의 가치를 현대적으로 계승하고 시민 누구나 함께 공감하는 열린 문화축제로 부산의 문화적 품격을 더 높일 것”이라 기대했다.