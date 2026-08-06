“日, 핵무기 없는 세계 실현에 사명” 핵무기금지조약 가입 문제는 언급 안 해

[헤럴드경제=정목희 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 6일 일본의 ‘비핵 3원칙’을 재확인하며 “유일한 전쟁 피폭국으로서 핵무기 없는 세계를 실현하기 위해 끊임없이 노력해야 할 사명이 있다”고 밝혔다.

교도통신에 따르면 다카이치 총리는 이날 히로시마 원폭 투하 81주년을 맞아 히로시마 평화기념공원에서 열린 ‘원폭 전몰자 위령식·평화기념식’에 참석해 이같이 말했다.

일본의 비핵 3원칙은 ‘핵무기를 보유하지 않고, 만들지 않으며, 반입하지 않는다’는 원칙으로, 반세기 넘게 사실상 일본의 국시(國是)로 여겨져 왔다.

일각에서는 ‘강한 일본’을 내세우는 다카이치 정권 출범 이후 핵무기 반입 금지 원칙이 수정될 가능성이 제기됐지만, 다카이치 총리는 이날 공식 석상에서 비핵 3원칙을 유지하겠다는 입장을 분명히 했다.

그는 “세계 안보 환경이 한층 엄중해지고 있다”며 “히로시마와 나가사키가 겪은 원폭의 참화는 결코 되풀이돼서는 안 된다”고 강조했다.

이어 “핵확산금지조약(NPT) 평가회의에서도 확인됐듯 핵무기 없는 세계로 가는 길은 결코 순탄하지 않다”며 “국제사회의 노력을 이끌기 위해 NPT 체제의 유지와 강화를 계속 호소해 나가겠다”고 말했다.

다만 전임자인 이시바 시게루 전 총리와 마찬가지로 이날 기념식에서도 핵무기금지조약(TPNW)에 대해서는 언급하지 않았다.

일본은 원폭의 참상과 핵무기 사용 위험성을 강조하면서도 동맹국인 미국의 ‘핵우산’을 고려해 핵무기 사용·개발 등을 금지한 TPNW에는 가입하지 않고 있다.

다카이치 총리는 올해 원폭 위령비에 봉납된 원폭 사망자 명부에 대해 처음으로 공개 모집을 통해 선발된 젊은 세대 등이 피폭자와 함께 작성한 것임을 언급하며 평화를 향한 염원이 다음 세대로 굳건히 이어지고 있다고 평가했다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 나카미쓰 이즈미 유엔 사무차장 겸 고위군축 대표가 대독한 인사말에서 “우리는 지정학적 분단이 심화하고 불신이 커지는 시대에 살고 있고 핵으로 인한 참화를 막아왔던 규범이 위기에 처해 있다”며 히로시마의 교훈을 되새길 것을 강조했다.

마쓰이 가즈미 히로시마 시장도 이날 발표한 ‘히로시마 평화 선언’을 통해 핵무기 사용이 용인될 수도 있는 시대 상황에 대해 강한 위기감을 표명했다.

그는 “국제법을 무시하는 대국의 오만한 행태가 세계 평화와 안정을 근본부터 뒤흔든다”고 비판하며 핵무기 폐기를 위한 행동을 촉구했다.

히로시마시는 이날 평화 기념식에 역대 최다인 121개국·지역의 대표가 참가했다고 발표했다.

참가자들은 원폭이 투하된 시간인 오전 8시 15분에 일제히 묵념했다.

미국은 태평양전쟁 막바지였던 1945년 8월 6일 히로시마에 원자폭탄을 투하했고, 사흘 뒤인 8월 9일에는 나가사키에 원폭 공격을 감행했다.