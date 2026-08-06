이란·오만 60일 재개방 조율…마무리 단계·미국에도 공유 수수료는 여전히 쟁점…이란 수수료 5~7% 요구vs美 0%

[헤럴드경제=정목희 기자] 이란과 오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 60일간의 임시 합의안 초안 마련을 마무리하고 있다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 5일(현지시간) 보도했다.

WSJ는 복수의 소식통을 인용해 양국이 이란 근해를 지나는 진입 항로와 오만 근해를 통과하는 출항 항로를 신설하는 방안의 핵심 내용에 합의했으며, 이를 미국과 이란, 역내 국가들에 전달했다고 전했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 이날 “제안된 항로의 지리적 좌표에 대한 합의가 이뤄졌다”며 “이란과 오만의 공동성명은 현재 최종 검토와 마무리 단계에 있다”고 밝혔다.

WSJ가 입수한 합의안 초안에 따르면 호르무즈 해협을 통해 페르시아만으로 들어오는 선박은 이란 당국과 협의해 이란 측 항로를 이용하고, 해협을 빠져나가는 선박은 오만 당국과 협의해 오만 영해의 항로를 이용하게 된다.

이 방안이 시행되면 이란은 호르무즈 해협을 통해 페르시아만으로 진입하는 선박에 대한 통제권을 확보하게 된다. 다만 통행료나 서비스 수수료는 부과하지 않는 것으로 정리됐다.

다만 소식통들은 통행료와 수수료는 금지하더라도 보안과 수색·구조 비용 명목의 자발적 기여금까지 제한하기는 어려울 수 있다고 전했다.

반면 로이터통신은 이란 고위 당국자를 인용해 이란이 호르무즈 해협을 이용하는 선박 화물 가액의 5~7%를 수수료로 부과하는 방안을 요구하고 있다고 보도했다. 오만은 약 3% 수준의 수수료를 논의 중인 반면 미국은 통행료나 수수료 자체가 부과돼서는 안 된다는 입장을 고수하고 있다.

이 당국자는 현재 테이블에 올라온 합의안에 이란이 페르시아만으로 들어오는 선박에 대한 통제권을 갖는다는 내용은 있으나, 반대 방향으로 나가는 선박에 대해 이란이 어떤 역할을 할지가 주요 쟁점이라고 짚었다.

이처럼 아직 중요한 문제들이 해결되지 않았다며 호르무즈 해협 재개방 합의가 임박했다는 관측에 신중한 태도를 보이는 시각도 있다고 로이터는 전했다.

WSJ도 이번 합의가 무산되거나 호르무즈 해협 재개방에 실패할 가능성이 여전히 있다고 짚었다.

카젬 가리바바디 이란 외무차관도 “오만과의 합의가 호르무즈 해협의 전면 개방을 의미하는 것은 아니다”라고 선을 그었다.

그는 “호르무즈 해협 개방에는 구체적인 충족 요건들이 필요하며, 관련 합의는 오로지 이란과 오만 양국 간에만 이뤄져야 한다”며 “어떠한 외세의 개입도 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.

이번 합의가 성사돼 공식 발표되면 미국과 이란은 협상 테이블로 복귀해 이란의 핵 프로그램과 경제 제재 완화 방안 등을 논의할 예정이다.

전날 도널드 트럼프 미국 대통령은 “호르무즈 해협이 곧 열릴 것”이라며 해협 재개방을 위한 합의안 발표가 임박했다고 주장했다.

다만 실제로 이란과 오만이 오는 7일까지 합의에 도달할 확률은 “50대 50”이라고 한 중동 소식통이 미 CNN 방송에 전했다.

이 소식통은 이란 대표단에 강경파인 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 측 목소리가 포함되지 않았으며, 합의안의 세부 사항에 대해 IRGC의 최종 승인이 필요할 것이라고 내다봤다.