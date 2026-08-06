조현, 통일부 업무보고에 “이상주의적” 정동영 “이상 있어야 현실 바꿀 수 있어”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정동영 통일부 장관은 6일 이재명 대통령이 대북 정책에 신중한 접근을 당부한 데 “평화 공존에 대한 확실한 의지와 함께 통일부에 대해 독려와 응원을 보내 주셨다고 생각한다”고 했다.

정 장관은 이날 오전 출근길 정부서울청사에서 기자들과 만나 전날 업무보고와 관련한 질문을 받고 “대통령께서는 ‘평화가 밥’, ‘평화가 경제’라고 강조하셨다. 메아리 없는 함성처럼 힘들겠지만 인내심을 갖고 평화 공존 정책을 계속하자고 말씀하셨다”며 이같이 말했다.

통일부에 ‘속도 조절’을 주문한 것 아니냐는 해석에 대해서는 “평화 공존에 대한 의지는 분명하지 않나”라며 “업무보고 영상을 있는 그대로 다시 한번 들어보면 좋겠다”고 했다.

이 대통령은 전날 청와대에서 주재한 업무보고 모두발언에서 “평화 공존 정책이 정치적으로 악용되는 측면이 있다”며 “많이 조심하셔야 한다”, “더욱 신중해야겠다”고 말했다.

정 장관은 통일부 업무보고에 대해 “이상주의적”이라고 평가한 조현 외교부 장관 발언에는 “이상이 있어야 현실을 바꾼다”면서도 “잘 서로 협조해야 정부에 도움이 된다고 생각한다”고 했다.

조 장관은 전날 업무보고 후 언론 브리핑에서 통일부가 남북 및 미국·중국 등 4대 대화 동력을 확보하겠다고 밝힌 것 등을 놓고 “이상주의”라며 “디스카운트(‘무시하다’, ‘중요치 않게 여기다’라는 의미)해주 시면 좋겠다”고 말했다.

한편 정 장관은 북한의 공식 국호 부르기, 4자 대화 추진, 정부의 동방경제포럼 참여 등 이번 업무보고를 통해 신중론이나 이견이 제기된 통일부의 구상·건의의 추진 방향에 대해서는 “대변인을 통해 말하겠다”며 말을 아꼈다.