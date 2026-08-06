2분기 매출 1942억원, 영업손실 169억원

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데에너지머티리얼즈는 올해 2분기 연결기준 매출액 1942억원, 영업손실 169억원을 기록했다고 6일 밝혔다.

지난해 같은 기간과 비교했을 때 매출은 5% 감소했지만, 적자 폭은 45.7% 개선됐다. 에너지저장장치(ESS)용 전지박(배터리용 동박), 회로박(AI 반도체에 쓰이는 동박)의 견조한 판매로 적자 폭이 줄어든 것으로 분석된다. 롯데에너지머티리얼즈 관계자는 “북미 기업을 중심으로 비중국산 회로박 수요가 급증하고 있다”고 설명했다.

전지박 사업은 최근 수요가 급증하고 있는 ESS를 중심으로 회복세를 보이고 있다. 롯데에너지머티리얼즈는 고객사 수요 증가에 대응하기 위해 지난달부터 말레이시아 5공장을 본격 가동하고 있다. 6공장도 내년 가동 계획을 앞당겨 올해 4분기내에 조기 가동할 예정이다.

김연섭 대표이사는 “당사는 하이엔드 회로박부터 전지박 제품까지 차별화된 포트폴리오를 바탕으로 AI 데이터 산업내에서 본격적인 성장 궤도에 진입할 것으로 기대하고 있다”고 말했다. 이어 “투자자와 고객사의 기대에 보답할 수 있도록 전 임직원이 합심해 하이엔드 제품과 고도의 생산역량을 보유한 글로벌 탑티어 소재 기업으로 지속 성장해 나가도록 하겠다”고 덧붙였다.