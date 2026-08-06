[헤럴드경제=박연수 기자] 삼성물산 패션부문의 캐주얼 브랜드 에잇세컨즈가 프로야구단 삼성 라이온즈와 협업 상품을 선보인다고 6일 밝혔다.

이번 협업의 콘셉트는 ‘무한한 우승과 가능성’이다. 에잇세컨즈의 숫자 ‘8’을 무한대(∞) 기호로 시각화해 ‘8번의 우승을 넘어 무한의 우승으로 향하다’라는 메시지를 담았다.

에잇세컨즈 X 삼성 라이온즈 협업 컬렉션은 상품 20여 종으로 구성됐다. 윈드브레이커와 바시티 재킷, 래글런 티셔츠, 헨리넥 티셔츠 등을 통해 일상복과 응원복을 함께 연출할 수 있도록 했다. 스포츠 유니폼과 일상복을 결합한 ‘블록코어’ 스타일을 반영한 것이 특징이다.

컬렉션은 8일부터 에잇세컨즈 명동점, 롯데월드몰점, 홍대입구역점, 코엑스점, 대구 동성로본점 등 주요 매장 12곳과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 판매한다. 대구 삼성 라이온즈 파크 팀스토어에서는 8~9일 이틀간 판매한다.

고객 혜택도 마련했다. 협업 상품을 포함한 에잇세컨즈 상품 10만원 이상 구매 고객에게 한정판 리유저블백을 증정한다.

배윤신 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈사업부 상품담당은 “앞으로도 에잇세컨즈는 독보적인 기획력과 다양한 분야와의 협업 활동을 통해 전에 없던 차별화된 브랜드 경험을 지속적으로 제공할 계획”이라고 말했다.