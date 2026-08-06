SNS 광복절 이벤트에도 건곤감리 ‘엉터리’

서 교수 “해외 비난 전 우리부터 각성해야”

국내 유명 전통 시장에서 판매 중인 슬리퍼 액세서리. [서경덕 교수 제공]
국내 유명 전통 시장에서 판매 중인 슬리퍼 액세서리. [서경덕 교수 제공]

[헤럴드경제=한지숙 기자] 최근 글로벌 브랜드 상품에서 잘못된 태극기 문양이 지속적으로 발견돼 논란이 된 데 이어 국내 유명 전통시장에서도 태극 문양 색깔이 뒤바뀐 상품이 버젓이 팔린 것으로 나타났다.

서경덕 성신여대 교수는 6일 “누리꾼들이 제보를 해 줘서 알게 됐다”면서 전통시장에서 이처럼 ‘엉터리 태극기’ 슬리퍼 액세서리가 판매 중이라고 전했다.

SNS 상에서 진행 중인 광복절 이벤트 포스터 속 엉터리 태극기. [서경덕 교수 제공]
SNS 상에서 진행 중인 광복절 이벤트 포스터 속 엉터리 태극기. [서경덕 교수 제공]

또한 다가오는 광복절을 맞아 진행되고 있는 소셜미디어(SNS) 이벤트 포스터도 언급하며 “‘엉터리 태극기’가 다수 발견됐다”며 “해외도 아닌 국내에서 대한민국의 상징인 태극기 관련 상품을 엉터리로 제작해 판매하는 건 있을 수 없는 일”이라고 지적했다.

서 교수는 “혹시 해외에서 만들어진 상품을 판매하는 경우라면 상인들은 반드시 검증을 했어야만 했다”며 “해외 유명 브랜드에서 잘못된 태극기 디자인을 사용했다고 비난만 할 것이 아니라 우리부터 먼저 각성해야 할 것”이라고 강조했다.

이어 “전 세계에 한류가 널리 퍼지면서 해외 관광객들이 점차 늘어나고 있는 추세인데 이럴 때 일수록 대한민국 상징물에 관한 상품을 제작하여 판매할 때는 더욱더 신중을 기해야 할 것”이라고 덧붙였다.


jshan@heraldcorp.com