SNS 광복절 이벤트에도 건곤감리 ‘엉터리’ 서 교수 “해외 비난 전 우리부터 각성해야”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 최근 글로벌 브랜드 상품에서 잘못된 태극기 문양이 지속적으로 발견돼 논란이 된 데 이어 국내 유명 전통시장에서도 태극 문양 색깔이 뒤바뀐 상품이 버젓이 팔린 것으로 나타났다.

서경덕 성신여대 교수는 6일 “누리꾼들이 제보를 해 줘서 알게 됐다”면서 전통시장에서 이처럼 ‘엉터리 태극기’ 슬리퍼 액세서리가 판매 중이라고 전했다.

또한 다가오는 광복절을 맞아 진행되고 있는 소셜미디어(SNS) 이벤트 포스터도 언급하며 “‘엉터리 태극기’가 다수 발견됐다”며 “해외도 아닌 국내에서 대한민국의 상징인 태극기 관련 상품을 엉터리로 제작해 판매하는 건 있을 수 없는 일”이라고 지적했다.

서 교수는 “혹시 해외에서 만들어진 상품을 판매하는 경우라면 상인들은 반드시 검증을 했어야만 했다”며 “해외 유명 브랜드에서 잘못된 태극기 디자인을 사용했다고 비난만 할 것이 아니라 우리부터 먼저 각성해야 할 것”이라고 강조했다.

이어 “전 세계에 한류가 널리 퍼지면서 해외 관광객들이 점차 늘어나고 있는 추세인데 이럴 때 일수록 대한민국 상징물에 관한 상품을 제작하여 판매할 때는 더욱더 신중을 기해야 할 것”이라고 덧붙였다.