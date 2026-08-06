지커, 전년比 111% 증가…상승세 견인 지리그룹 5% 증가·중국 외 수출 202% 급증

[헤럴드경제=권제인 기자] 지커의 모회사 지리자동차그룹이 7월 글로벌 판매량 25만161대를 기록했다고 6일 밝혔다. 전년 동기 대비 및 전월 대비 5개월 연속 증가로, 지커가 그룹의 성장세를 견인했다.

지리자동차그룹의 7월 판매량은 지난해 같은 기간과 비교해 5% 증가했다.

브랜드별로는 지리자동차가 19만7942대, 지커가 3만5837대, 링크앤코가 1만6382대를 달성했다. 특히, 지커의 7월 판매량은 지난해 동기 대비 111% 급증했다. 지리, 지커, 링크앤코 3개 브랜드의 신에너지차(NEV) 총판매량은 16만165대로 전년 동기 대비 23% 증가했다.

글로벌 시장에서도 상승세를 유지했다. 7월 중국 외 지역 판매량이 10만6663대를 기록해 월간 최고치를 경신했다. 수출은 전년 동기 대비 202% 증가했다. 신에너지차 수출은 6만2604대로 전년 동기 대비 616% 급증했으며, 7월 전체 수출의 59%를 차지했다.

지커는 럭셔리 및 프리미엄 브랜드로서의 입지를 강화했다. 상반기 동안 지커는 호주와 말레이시아에서 프리미엄 배터리 전기차 브랜드 1위를 차지했다.

지리자동차그룹은 이번 성과 발표와 함께 미래 지능형 모빌리티 전략을 뒷받침할 기술에 대한 장기 연구를 강화하기 위해 ‘2030 랩’을 설립한다는 계획도 밝혔다.

그룹의 풀도메인 인공지능(AI) 전략을 바탕으로 2030 랩은 음향, 광학, 자동차 안전, 전력 반도체, 디지털 섀시, 체화 지능, 데이터 과학, 대형 언어 모델 및 AI 에이전트를 포함하는 여러 분야에 집중할 계획이다. 지리자동차그룹의 2030 랩은 기술 개발을 가속화하고 지능형 자동차에 대한 경험의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 한다.

제품 측면에서 지리자동차그룹은 하이브리드(HEV) 기술을 통해 내연기관차 포트폴리오의 전동화를 추진할 예정이다. 또한 하나의 연료 탱크 안에서 메탄올과 가솔린을 어떤 비율로든 혼용할 수 있는 차세대 메탄올 하이브리드 기술 도입을 준비 중이다. 해당 기술을 도입한 새로운 두 개 모델은 곧 출시될 예정이다.

지리자동차그룹 관계자는 “지커의 전 세계 판매량 급증 등을 바탕으로 지리자동차그룹은 3월부터 시작된 안정적인 상승세를 글로벌 시장에서 이어 나가고 있다”며 “이 같은 흐름을 유지하고 경쟁이 심화되는 미래 모빌리티 시대를 대비하기 위해 2030 랩이라는 새로운 계획을 발표하게 됐다”고 밝혔다.

한편, 오는 10월 12일 시작되는 파리 모터쇼 2026에 지리, 지커, 링크앤코 3개 브랜드가 모두 참가할 계획이다. 이곳에서 지리자동차그룹은 글로벌 브랜드 포트폴리오, 첨단 기술, 그리고 지속적인 글로벌 시장 확장을 위한 진척 상황을 선보인다.

지리자동차그룹은 최근 유럽 연구개발(R&D) 역량을 통합한 ‘지리 테크놀로지 유럽’을 출범하는 등 기술력 제고를 위해 적극 나서고 있다.