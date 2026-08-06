KT 알뜰폰 포함 전 고객 무료 적용 오차단율 0.003%·고객 문의 0건

[헤럴드경제=김광우 기자] KT가 인공지능(AI)을 활용해 신규·변형 스팸을 실시간으로 탐지하고 차단하는 서비스를 KT 알뜰폰을 포함한 전 고객에게 확대 적용했다.

6일 KT는 ‘AI 기반 실시간 스팸차단 서비스’를 전 고객 대상으로 확대 적용했다고 밝혔다.

최근 스팸은 패턴이 바뀌는 주기가 점점 짧아지고 있다. 키워드 차단을 피하기 위해 특수문자를 포함하는 등 스팸 수법도 갈수록 정교해지고 있다.

KT는 신규·변형 스팸 차단의 사각지대를 해소하기 위해 새로운 유형의 스팸까지 실시간으로 탐지하고 차단할 수 있는 AI 스팸차단 서비스를 자체 개발했다.

AI 스팸차단은 지난 1월 개발됐다. 이후 ‘KT 스팸차단’ 애플리케이션에서 스마트 차단 기능을 ‘높음’으로 설정한 고객 80만명을 대상으로 시범 운영됐다. 스마트 차단 감도가 높을수록 스팸으로 의심되는 문자가 대부분 차단된다.

KT는 이 같은 단계적 운영을 통해 서비스 안정성을 확보했다. 이어 지난달 29일부터 기존 ‘안심 스팸차단 서비스’에 AI 스팸차단 기능을 추가하고, KT 알뜰폰을 포함한 전 고객으로 적용 범위를 확대했다. 스팸차단 서비스는 KT 고객이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다.

이번 확대 적용은 80만명을 대상으로 AI 스팸차단 기능을 먼저 운영한 뒤 서비스 안정성을 점검하고, 이를 KT 알뜰폰을 포함한 전 고객에게 넓힌 것이다. 기존에 걸러내기 어려웠던 신규·변형 스팸까지 24시간 탐지·차단하는 데 초점을 맞췄다.

AI 스팸차단은 주말과 야간을 포함해 24시간 운영된다. KT는 서비스 확대 적용 이후 안정성과 고객 체감 품질을 집중적으로 모니터링하고 있다.

실제 확대 적용이 시작된 지난달 29일부터 이달 3일까지 스팸차단 서비스의 오차단율은 0.003%로 나타났다. 관련 VOC(고객 문의)는 한 건도 접수되지 않았다.

AI 스팸차단을 통해 기존에는 걸러지지 않았던 스팸도 차단되면서 전체 스팸차단 건수는 3.5% 증가했다.

KT는 이달 중 ‘스팸차단 실시간 알림 서비스’도 새롭게 출시한다. 해당 서비스를 이용하는 고객은 스팸차단 내역을 실시간으로 안내받고, 차단 현황을 보다 쉽고 빠르게 확인할 수 있다.

AI 스팸차단 기능은 KT가 지난 5월 신설한 ‘고객보호365TF’ 활동의 일환이다. 고객보호365TF는 고객의 안전과 신뢰를 최우선 가치로 삼아 전사적 고객 가치 보호 체계를 고도화하기 위해 마련됐다. 주요 실행 과제는 AI 기반 실시간 탐지와 원스톱 해결센터, 찾아가는 고객경청포럼 운영 등이다.

최세준 KT Customer부문 Customer전략본부장 상무는 “AI 스팸차단 기능은 고객보호365TF 활동의 일환으로 다양한 스팸과 디지털 범죄로부터 고객을 실시간으로 보호하기 위해 개발됐다”며 “앞으로도 서비스를 지속해서 업데이트해 고객 신뢰도를 높이고, AI 기반 탐지 기술을 고도화해 예방 중심의 고객 보호 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.