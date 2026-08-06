[헤럴드경제=정대한 기자] 이마트가 트레이더스의 대표 F&B(식음료) 콘텐츠인 ‘T-카페’를 일반 이마트 매장에 처음 선보인다고 6일 밝혔다.

이마트는 이날 중동점에 T-카페를 오픈한다. 113평, 62석 규모다. 대표 메뉴는 지름 45㎝ 대형 피자다. 가격은 1만6800원~1만8800원이다. 올해 상반기에만 100만판 이상이 팔렸다.

‘닭반마리 쌀국수’도 인기다. 2021년 출시 이후 피자를 제외한 메뉴 중 매출 1위다. 국내산 닭고기 반 마리를 통째로 올렸다. 가격도 6500원으로 저렴하다. 중동점에서는 치폴레 샌드위치, 새우강정 등 트레이더스 대표 델리 상품도 판매한다.

T-카페는 ‘가성비 먹거리’로 입소문을 타며 매년 두 자릿수 매출 신장을 보이고 있다. 지난해 매출은 전년 대비 18.5% 증가했다. 구매 고객 수는 2800만명으로 10% 늘었다. 상반기 매출은 전년 동기 대비 18.4% 증가했으며, 구매 고객 수는 1500만명을 기록했다.

이마트 관계자는 “트레이더스의 F&B 노하우를 접목해 차별화된 먹거리 경쟁력을 계속 강화할 것”이라고 전했다.