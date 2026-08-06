6일 상일동 GEC서 행사 열어 ‘애디·에니·세이디’ 젊은 세대 소통 위해 미어캣·앵무새 모티브로 제작

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성E&A는 6일 서울 강동구 상일동 글로벌엔지니어링센터(GEC)에서 회사 캐릭터 ‘애디∙에니∙세이디’의 탄생 1주년을 기념하는 행사를 진행했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 1년간 캐릭터 활용 우수 사례를 임직원과 공유하고, 캐릭터 본연의 가치인 소통과 공감을 재조명하기 위해 마련됐다. 기념행사에는 다양한 캐릭터 실물 굿즈가 전시됐고, 포토월과 축하 메시지 보드도 세워졌다. 이와 함께 임직원 경품 행사, 정기 기부 캠페인과 소아암 환아 기부금 전달 등 다양한 이벤트도 진행했다.

삼성E&A는 지난해 8월 전통적인 EPC(설계·조달·시공) 기업이라는 이미지에서 벗어나고, 디지털 네이티브 세대와의 소통을 강화하기 위해 회사 대표 브랜드인 AHEAD, E&Able, S.A.Y를 배경으로 한 캐릭터 3종을 선보였다.

미어캣이 모티브가 된 애디(Addie)와 에니(Eannie)는 각각 책임감이 강하고 침착한 성격, 창의적이고 밝은 성격을 가진 엔지니어들을 형상화했다. 안전 브랜드 S.A.Y에서 탄생한 앵무새 캐릭터 세이디(Saydi)는 현장 곳곳의 안전∙품질을 세심하게 살피는 모습을 담았다.

지난 1년간 애디, 에니, 세이디는 회사 홍보대사이자 소통의 아이콘으로 자리매김했다. 삼성E&A는 캐릭터를 활용한 사내 메신저용 이모티콘을 개발했다. 현장 안전 캠페인, 가족 초청 행사 등 다양한 행사에도 캐릭터를 활용해 긍정적인 조직문화 조성에 힘썼다. 해외 무대에도 함께 등장해 회사 정체성과 핵심 가치를 알리는 마스코트로 활약했다.

삼성E&A 관계자는 “이번 행사는 지난 1년간 임직원과 함께 성장해 온 애디, 에니, 세이디의 의미를 되새기고 나눔의 가치를 함께 실현하는 자리”라며 “앞으로도 캐릭터를 매개로 한 소통과 공감의 조직문화를 지속적으로 확산시켜 나가겠다”라고 말했다.