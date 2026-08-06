[헤럴드경제=양대근 기자] 이재명 대통령의 국정 운영 지지율이 40%대로 내려왔다는 여론조사 결과가 6일 나왔다. 이 조사에서 20대의 긍정평가는 한 주 만에 18.8%포인트 급락한 것으로 나타났다.

여론조사기관 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 3~4일 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1037명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 이 대통령의 국정 운영에 대해 긍정 평가는 47.7%, 부정 평가는 48.5%로 각각 집계됐다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 3.8%였다.

지난주 조사와 비교하면 긍정평가는 51.7%에서 47.7%로 4.0%p 하락했고, 부정 평가는 43.6%에서 48.5%로 4.9%p 상승했다.

연령별로 보면 20대에서 긍정 33.9%, 부정 59.0%를 기록했다. 20대의 긍정평가는 지난주보다 18.8%포인트 하락한 기록이다.

30대는 긍정 36.6%, 부정 61.0%였으며, 40대는 긍정 53.2%, 부정 45.7%, 50대는 긍정 59.3%, 부정 38.5%로 나타났다.

60대는 긍정 49.1%, 부정 48.2%, 70세 이상은 긍정 49.5%, 부정 42.5%로 조사됐다.

지역별로는 서울에서 긍정 45.5%, 부정 51.2%를 기록했고, 대전·충청·세종은 긍정 39.1%, 부정 60.1%로 나타났다. 특히 대전·충청·세종의 긍정 평가는 지난주보다 10.3%포인트 하락했다. 반면 광주·전라권에서는 긍정 62.2%, 부정 37.8%로 집계됐다.

정치 성향별로는 중도층에서 긍정 42.9%, 부정 49.7%로 부정 평가가 더 높았다. 보수층은 긍정 22.7%, 부정 75.5%, 진보층은 긍정 70.8%, 부정 27.9%로 조사됐다. 진보층의 긍정 평가는 지난주보다 5.7%포인트 하락했다.

이번 조사는 ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.0%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조.