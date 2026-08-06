[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 지난 5일 오후 서울 한국재정정보원에서 이철우 지사가 박홍근 기획예산처장관과 면담을 갖고 영일만횡단구간 고속도로와 울릉공항 건설 등 2027년 국가투자예산에 반영할 경북 미래 5대 핵심사업을 설명하며 정부의 적극적인 국비 지원을 건의했다.

이번 건의사업은 영일만횡단구간 고속도로, 울릉공항 건설, 식품 스마트제조 분야 푸드테크 지역 혁신클러스터 기반 조성, 지역 산업데이터 기반 국산 AI 특화모델 실증 및 확산 지원, 경주 에이펙(APEC) 외교문화원 조성 등이다.

특히 이 지사는 이날 면담에서 동해안 축 교통망 완성, 도서지역 접근성 개선, 첨단 산업(인공지능·푸드테크) 생태계 조성, 에이펙(APEC) 정상회의 레거시 계승 등 지역뿐만 아니라 대한민국 미래 경쟁력을 선도할 지역 현안 사업을 직접 설명하며 정부의 전폭적인 지원을 당부했다.

먼저 동해안 광역권의 단절구간(Miss Link)을 해소하기 위한 ‘영일만 횡단구간 고속도로’ 건설사업을 최우선 현안으로 제시했다.

경북도는 이 사업을 통해 국토의 X자형 광역교통망을 완성하고 동해안을 글로벌 물류 및 산업 중심지로 도약시키겠다는 구상을 밝히며 2027년 턴키(Turn-Key) 착수를 위한 국비 지원을 건의했다.

이어 도서지역 주민들의 교통편의 증진과 영토주권 강화 차원에서 ‘울릉공항 건설’ 사업의 안정적 추진과 적기 개항을 위한 정부의 적극적인 재정 지원을 요청했다.

이 밖에도 에이펙(APEC) 정상회의 개최 성과를 국가적 자산으로 계승하기 위한 ‘경주 에이펙(APEC) 외교문화원 조성’ 사업도 건의했다.

이철우 경북지사는“이번에 건의한 사업은 단순한 지역 개발사업이 아니라 대한민국 산업 패러다임 전환과 국토 균형발전을 이끌 국가 핵심 프로젝트”라며 “기획예산처의 전폭적인 지원을 바란다”고 말했다.