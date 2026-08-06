국내 개발자 생태계 경제 규모 5년새 2배↑ 앱 내 광고 수익도 증가…해외 시장 성과 뚜렷 개발·출시·인재 육성까지 국내 개발자 지원 확대

[헤럴드경제=차민주·이준영 수습기자] 지난해 애플 앱스토어에서 발생한 한국 거래액이 38조1000억원으로, 5년새 2배 이상 불어난 것으로 나타났다.

팀쿡 애플 최고경영자(CEO)는 이례적으로 한국 개발자 생태계를 꼭 집어 “한국 개발자 생태계는 앱스토어가 처음부터 지향한 가치를 잘 보여주는 사례”라며 지속적인 지원에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.

지난 5일 애플은 온라인 간담회를 열고 “지난해 한국 거래액은 2020년 대비 두 배 이상 불어난 수치로, 한국 내 거래액의 90% 이상에 대해서는 개발자가 애플에 어떠한 수수료도 지급하지 않았다”고 밝혔다.

특히 팀쿡 CEO는 보도자료 메시지를 통해 “한국 개발자가 앱스토어와 애플 소프트웨어 및 하드웨어 생태계를 통해 최고의 결과물을 만들어갈 수 있도록 지원할 것”이라고 언급했다.

애플이 이날 간담회를 통해 공개한 수치는 애널리시스그룹이 서울대학교와 공동 수행한 ‘한국 앱스토어 생태계’ 관련 연구 결과다.

연구에 따르면 실물 상품·서비스 분야의 거래액은 약 32조3000억원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 디지털 상품·서비스 3조7000억원, 앱 내 광고 2조1000억원 규모로 집계됐다.

애플은 국내 소규모 개발자도 성장세를 함께 누렸다고 강조했다. 앱스토어 생태계의 성장이 일부 대형 사업자뿐 아니라 다양한 규모의 개발자에게 분배됐단 설명이다. 그는 “소규모 개발자의 매출은 지난 5년간 85% 증가했다”고 했다.

애플이 광고 기반 비즈니스 모델을 도입하면서 앱 내 광고 수익도 증가했다. 애플 관계자는 “전체 광고 수익은 2020년 이후 3배 이상 증가했다”며 “지난해 국내 이용자가 사용한 앱 가운데 한국 개발자 앱이 창출한 수익은 약 50%, 다운로드 수는 약 60%를 차지했다”고 했다. 그러면서 “한국 개발자가 국내 이용자로부터 얻은 수익은 2020년부터 2025년 사이 56% 늘었다”고 했다.

특히 한국 개발자의 해외 시장 성과가 두드러진 것으로 드러났다. 애플 관계자는 “해외에서 수익을 낸 한국 개발자는 평균적으로 한국 외 30개 지역에서 수익을 창출했다”며 “한국 게임의 앱스토어 다운로드 가운데 약 85%가 한국 외 지역 사용자에게서 발생했다”고 했다.

이어 “앱스토어에서 활동하는 한국 개발자의 95% 이상은 소규모 개발자로, 이들이 창출한 수익은 2020년부터 2025년 사이 약 85% 증가했다”고 설명했다.

이날 간담회에서는 국내 개발자의 앱스토어 활용 사례도 소개됐다. 게임사 해긴이 개발한 소셜 게임 ‘플레이투게더’가 대표적이다. 플레이투게더는 출시 5년 만에 누적 다운로드 2억3000만회를 넘어선 인기 게임으로, 전체 이용자의 90% 이상이 해외 이용자다.

이창윤 해긴 사업개발실장은 “애플이 전 세계 앱스토어에서 추천 게임으로 선정해 준 것은 이용자와 함께 만들어가는 커뮤니티에 큰 힘이 됐다”며 “지난 5년간 플레이투게더가 성장하는 데도 이바지했다”고 말했다.

애플은 이 같은 국내 개발자의 성장세를 뒷받침하고자 앱 개발부터 출시, 해외 진출까지 전 과정을 지원한다는 방침이다.

특히 이번 하반기 새로운 앱스토어 기능을 출시해 개발자의 앱 광고와 사용자 확보를 지원하고, 구독과 인앱 구매에서도 새 비즈니스 모델을 도입하도록 돕는다.

현재 애플은 국내에서 개발자 육성 프로그램도 운영하고 있다. 구체적으로 지난 2022년부터 포항공과대학교와 함께 ‘애플 개발자 아카데미’를 운영하고 있으며, 현재까지 1000명 이상의 수료생을 배출했다. 교육 과정에는 ‘애플 전문가와의 만남’ 등 온·오프라인 프로그램을 제공해 국내 개발자가 애플의 기술과 개발 도구를 활용하도록 했다.