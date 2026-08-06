[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장은 “지역아동센터와 다함께돌봄센터 등 지역 아동돌봄시설 종사자의 ‘호봉상한제’ 전면 폐지를 전향적으로 검토하겠다”고 5일 밝혔다.

추 시장은 이날 iM단디지역아동센터에서 종사자들과 한 간담회에서 이같이 밝히고 “아동돌봄시설 종사자가 안정적으로 일할 수 있는 여건이 더 나은 돌봄으로 이어진다”며 호봉상한제 폐지 검토 이유를 설명했다.

현재 대구지역에는 지역아동센터 207곳과 다함께돌봄센터 31곳 등 238개 아동돌봄시설이 운영되며 종사자는 714명이다.

하지만 이들 센터에서 일하는 사회복지사들은 10호봉까지만 인정되는 호봉상한제가 적용돼 장기근속에도 임금이 일정 수준 이상 오르지 않는다.

이 때문에 처우 개선을 요구하는 목소리가 꾸준히 나왔다.

호봉상한제 폐지와 지역아동센터 시설 환경 개선 등은 추 시장의 선거 공약에 포함되기도 했다.

추경호 대구시장은 “아동돌봄시설 종사자들은 우리 아이들의 방과 후를 책임지는 지역 돌봄의 핵심 인력”이라며 “아이들을 잘 돌보기 위해서는 먼저 아이들을 돌보는 사람들이 정당한 대우를 받고 안정적으로 일할 수 있어야 한다”고 말했다.