[헤럴드경제=정목희 기자] 마수드 페제시키안 이란 대통령이 미국·이스라엘과의 전쟁 초기 공습으로 부상한 현 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이와의 소통이 쉽지 않은 상황이라고 처음으로 공개 시인했다.

페제시키안 대통령은 5일(현지시간) 취임 2주년을 맞아 국영방송을 통해 생중계된 대국민 대담에서 전쟁 초기 미국과 이스라엘의 공습으로 당시 최고지도자였던 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 경위를 회고하며 이같이 밝혔다.

그는 “적들은 미사일 공격으로 국가를 붕괴시키려 했지만 우리는 이를 막아냈다”며 “이에 절망한 적들이 야만적인 공격을 감행해 최고지도자를 순교에 이르게 했다”고 말했다.

이어 “적들의 의도와 달리 이란은 굳건히 유지됐고 새로운 최고지도자가 선출됐다”고 강조했다.

페제시키안 대통령은 “현재 새로운 최고지도자와의 소통이 매우 어려운 상황”이라면서도 “새 지도자의 존재 자체가 우리가 이 길을 계속 나아갈 수 있게 하는 큰 힘의 원천”이라고 말했다.

부친을 사망에 이르게 한 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습 당시 다친 것으로 알려진 아야톨라 모즈타바는 보안을 이유로 최고지도자 승계 이후 단 한 번도 공개 석상에 모습을 드러내지 않았다.

지난달 치러진 부친의 장례식에서도 그의 모습은 보이지 않았다.