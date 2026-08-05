4일 폭염으로 경기가 취소된 서울 송파구 잠실야구장 모습. [연합뉴스]
4일 폭염으로 경기가 취소된 서울 송파구 잠실야구장 모습. [연합뉴스]

[헤럴드경제=장연주 기자] 전국적인 폭염 여파로 KBO가 5~6일 이틀 동안 프로야구 전 경기를 취소하기로 했다.

KBO는 “5일과 6일 열릴 예정이었던 KBO리그와 퓨처스리그 모든 경기를 취소하기로 결정했다”고 5일 밝혔다.

KBO는 “최근 전국적으로 폭염이 지속되면서 관람객 및 선수단의 안전 위험 상황이 발생함에 따라 이를 엄중하게 인식하고 있다”고 밝혔다.

이로써 올해 폭염으로 취소된 경기는 15경기로 늘었다. 비 등으로 취소된 전체 취소 경기 수는 40경기다.

한편, 폭염으로 온열질환 의심 환자가 집단 발생했다.

SSG랜더스 구단에 따르면, 4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 트윈스의 경기 중 25명의 관중이 온열질환 의심 증상을 호소해 치료받았다.

이 중 2명은 의식 저하 등 중증 증세로 병원에 이송됐다. 또 한 25세 남성 관중은 8회말 SSG 관중석에 있다 의식을 잃고 계단에서 쓰러져 굴렀다.

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