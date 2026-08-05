10월 베네수엘라, 우즈벡전도

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 축구 국가대표팀의 9~10월 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간 친선경기 상대가 모두 확정됐다.

대한축구협회는 5일 “오는 9월 국내에서 개최되는 국가대표팀 친선경기 상대로 남미의 강호 에콰도르와 우루과이가 확정됐다”고 발표했다. 대표팀은 오는 9월 24일 에콰도르, 28일에 우루과이와 맞대결하게 된다. 앞서 대표팀은 10월 평가전 상대로 베네수엘라(2일), 우즈베키스탄(6일)이 확정됐다.

9월에 맞붙게 될 에콰도르는 FIFA 랭킹 25위로 32위인 한국보다 위다. 지난 북중미 월드컵 조별리그에서 강호 독일을 꺾고 32강에 진출했으나 32강에서 개최국 멕시코에 패해 탈락했다.

한국과는 두 차례 맞붙어 1승1패 동률을 기록 중이다. 가장 최근에 열린 맞대결은 2010년 5월 16일 서울에서 열린 친선경기로 한국이 2-0으로 승리했다.

FIFA 랭킹 20위 우루과이는 남미 전통의 강호지만 우리 대표팀처럼 지난 북중미 월드컵에서 조별리그에서 탈락하는 수모를 당했다. 한국과의 역대 전적은 10경기 1승 2무 7패로 우루과이가 우위다. 월드컵 본선에서는 세 차례 맞붙어 우루과이가 2승 1무를 기록했다.

가장 최근 맞대결은 2023년 3월 28일 한국에서 열린 친선 경기로, 당시 선제골을 내준 후 황인범이 동점골을 넣었으나 다시 역전골을 실점하며 대한민국이 1-2로 패했다.

축구협회는 홍명보 감독 사퇴 후 후임 대표팀 사령탑을 임시 감독 형태로 공개 채용할 예정이다. 9, 10월 친선전은 임시 감독이 맡게 된다. 이번 4경기 개최 장소와 킥오프 시간은 현재 협의 중으로 추후 발표될 예정이다.