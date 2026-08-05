[헤럴드경제=이상섭 기자] 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 5일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 조희대 대법원장 탄핵 추진 등을 포함한 사법개혁 관련 기자회견을 마치고 이동하고 있다.


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