[헤럴드경제=이상섭 기자] 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 서울시 공무직 노동자 간담회에서 물을 마시고 있다.


babtong@heraldcorp.com