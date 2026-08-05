- 백승보 조달청장, 5일 ‘119 항공정비실 건립사업’ 현장 방문…폭염 대응 실태 확인

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청이 지속되는 폭염에 노출될 수밖에 없는 건설현장의 근로자 온혈질화 예방 점검에 나섰다.

백승보 조달청장은 직접 공사관리 중인 전국 29개 건설현장을 대상으로 ‘폭염 대비 긴급 안전점검’을 추진하고 있는 가운데, 5일 충북 청주시에 위치한 ‘119 항공정비실 건립사업’ 현장을 방문하여 폭염 대응 실태를 점검했다.

이번에 방문한 ‘119 항공정비실 건립사업’은 국가 재난 대응 및 응급환자 이송 역량을 강화하기 위해 소방청 전용 항공정비시설(연면적 6,973㎡ 규모의 격납고, 행정동)을 건립하는 사업이다.

백승보 청장은 이날 현장을 직접 방문해 근로자가 상시 섭취 가능한 냉수 및 보충용 염분 비치 상태, 휴게공간 설치 및 냉방장치 정상 가동 여부, 보냉장구 지급 현황 등 온열질환 발생 위험이 높은 옥외작업 환경의 근로자 안전조치 이행 실태를 집중 점검했다.

공사관계자 간담회에서는 폭염 단계별(주의보·경보 등) 휴식시간 준수와 필요 시 옥외작업 단축 및 공사 일시정지 조치의 적극적인 시행을 당부하며, 온열질환자 발생 시 즉각적인 응급조치와 119 신고 체계 가동을 위한 비상연락망을 철저히 유지해 줄 것을 강조했다.

이어 “연일 계속되는 폭염 상황에서는 근로자의 생명과 건강을 지키는 것이 그 무엇보다 우선”이라며, “공사 참여자 모두가 철저한 책임감을 바탕으로 선제적이고 지속적인 안전관리를 실시해 단 한 건의 인명 피해 없이 완공될 수 있도록 총력을 기울여 달라”고 당부했다.