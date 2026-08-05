구체적 징계 수위는 비공개

[헤럴드경제=최원혁 기자] 광주제일고 야구부를 향해 “스타벅스 가야지” 등의 구호를 외치며 5·18 민주화 운동을 폄훼하는 응원을 벌인 서울 배재고 야구부 학생들에게 학교 차원의 징계가 내려졌다.

5일 연합뉴스에 따르면 서울시교육청은 배재고가 최근 학생생활위원회를 열어 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 ‘스타벅스 가야지’ 구호를 선창한 학생 2명을 중징계 처분했다. 아울러 해당 구호를 따라 부른 10명은 경징계를 받았다.

서울시교육청은 다만 학생 개개인의 신상 노출 우려가 있어 구체적인 징계 수위를 공개할 수는 없다고 말했다.

앞서 배재고 야구부 학생 선수 일부는 지난 6월 29일 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 상대 팀 광주일고 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크 데이”라는 구호를 외쳐 파문을 일으켰다.

결국 배재고 야구부 36명 전원은 광주일고를 찾아 사과하고 국립 5·18 민주묘지에 참배했다. 이후 대한체육회 스포츠공정위원회는 이런 점을 고려해 6개월 출전 정지 처분을 1개월 출전 정지로 감경했다.