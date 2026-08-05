생후 두 달 만에 관람객과 첫 만남 몸무게 5.5㎏ 넘으며 건강히 성장

[헤럴드경제=김명상 기자] 에버랜드가 8년 만에 태어난 아기 사자를 일반에 공개한다.

삼성물산 리조트부문은 지난 6월 5일 태어난 아기 사자 라온이를 5일부터 에버랜드 동물원 뿌빠타운에서 공개한다고 밝혔다.

사파리월드에서 태어난 수컷 사자 라온이는 출생 직후 어미 사자가 새끼를 돌보지 못해 사육사들이 밤낮으로 젖병을 물리고 건강상태를 살피는 인공포육 과정을 거쳤다. 라온이는 현재 몸무게가 5.5㎏을 넘어서며 건강하게 성장해 생후 약 두 달 만에 관람객을 만나게 됐다.

라온이의 이름은 삼성라이온즈 양창섭 투수가 지었다. 올스타전 이후 휴식기에 에버랜드를 찾은 양창섭 투수는 “라온이가 씩씩하게 자라 언젠가 에버랜드 사파리를 호령하는 진정한 사파리의 왕이 되길 바란다”는 응원의 마음을 전하며 삼성라이온즈 마스코트 ‘블레오 패밀리’의 막내 캐릭터와 같은 ‘라온’이라는 이름을 선물했다.

8년 만의 아기 사자 출생 소식에 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 라온이를 향한 응원글이 이어진 바 있다.

에버랜드 관계자는 “주키퍼들의 정성과 세심한 보살핌 속에 건강하게 성장한 라온이가 드디어 뿌빠타운에서 고객들과 만나게 됐다”며 “호기심어린 시선으로 세상에 첫 발을 내딛은 라온이의 앞날을 많이 응원해주시길 바란다”고 말했다.