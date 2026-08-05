장애인 위한 공익사업 ‘우리동네 무장애지도’ 조대규 대표 “이동약자 불편 해소에 힘 보탤 것”

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명이 휠체어를 이용하는 장애인과 노인 등 이동약자가 편의시설을 쉽게 이용할 수 있도록 ‘우리동네 무장애지도’ 제작에 나섰다.

교보생명은 서울 종로구 통인시장 인근 ‘크레페보이’ 카페에 첫 무장애시설 인증서를 전달했다고 5일 밝혔다.

‘무장애(베리어프리·Barrier Free)’란 이동약자가 건물과 시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 문턱이나 계단 등을 없앤 환경을 뜻한다.

무장애지도는 교보생명이 산하 공익재단인 교보교육재단과 함께 올해 새롭게 추진하는 공익사업으로, 이동약자가 불편 없이 이용할 수 있는 음식점과 카페, 편의점, 화장실 등 생활밀착형 시설을 찾아 지도에 담는다.

교보생명은 한국장애인복지관협회, 전국 장애인복지관과 협력해 봉사활동을 신청한 임직원을 인근 복지관과 연결한다. 임직원들은 장애인 인식 교육과 휠체어 사용 방법 등에 관한 사전교육을 받은 뒤 무장애지도 등록 후보 시설을 찾아 현장 조사에 나선다.

무장애지도는 교보교육재단 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 조만간 교보생명 앱에서도 이용할 수 있도록 할 예정이다. 교보생명은 연말까지 무장애시설 120곳을 추가로 찾아 지도에 담을 계획이다.

조대규 교보생명 대표는 “누구나 편안한 일상을 살아가도록 돕는 일이 생명보험의 본질적 가치와 맞닿아 있는 만큼 진정성 있게 공익사업을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

한편, 교보생명은 ‘건강한 사회, 함께하는 세상’이라는 사회공헌 비전 아래 아동 건강 지원과 청소년 교육·육성, 환경교육 등 다양한 활동을 펼치고 있다.