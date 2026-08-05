[헤럴드경제=윤창빈 기자] 쿠팡Inc가 2021년 상장 이후 분기 기준 8350억원의 최대 규모 영업손실을 기록했다. 이번 손실에는 개인정보보호위원회가 쿠팡에 부과한 과징금 6247억원이 반영됐다. 쿠팡Inc는 과징금을 제외할 경우 2분기 영업손실은 2192억원, 당기순손실은 2403억원 수준이라고 밝혔다. 사진은 5일 오전 서울 송파구 쿠팡 본사의 모습.
pangbin@heraldcorp.com
입력 2026-08-05 08:58:53
영문번역
[헤럴드경제=윤창빈 기자] 쿠팡Inc가 2021년 상장 이후 분기 기준 8350억원의 최대 규모 영업손실을 기록했다. 이번 손실에는 개인정보보호위원회가 쿠팡에 부과한 과징금 6247억원이 반영됐다. 쿠팡Inc는 과징금을 제외할 경우 2분기 영업손실은 2192억원, 당기순손실은 2403억원 수준이라고 밝혔다. 사진은 5일 오전 서울 송파구 쿠팡 본사의 모습.
내년 최저임금 1만700원 최종 고시…소상공인 “행정소송 제기”
[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 노동계와 경영계의 이의제기를 모두 받아들이지 않고 2027년도 적용 최저임금을 시간당 1만700원으로 최종 확정했다. 고용노동부는 5일 2027년도 적용 최저임금을 시간급 1만700원으로 결정·고시했다고 밝혔다. 이는 올해 적용 최저임금인 시간당 1만320원보다 380원(3.7%) 인상된 금액이다. 월 환산액은 주 4
“속옷 같은 옷 입고 이런 데를 와?”…아찔한 ‘란제리 패션’ 유행에 갑론을박
[헤럴드경제=김보영 기자] 올여름 브라톱과 레이스 등 언더웨어 요소를 일상복에 접목한 ‘란제리 코어’(Lingerie Core)가 핵심 트렌드로 급부상하면서 이를 둘러싼 논란도 커지고 있다. 최근 월스트리트저널(WSJ)은 미국에서 브라톱과 속옷이 보이는 스커트 등 ‘노출 패션’(Naked Dressing)이 확산하면서 결혼식과 비즈니스 컨퍼런스 등 곳곳에서 어색한 상황이 잇따르고 있다고 보도했다. 실제로 캘리포니아주 소살리토에서 열린 한 하와이풍 결혼식에서는 한 하객이 피부색 끈팬티 형태의 비키니 하의와 톱만 입고 등장해 현장을 당황케 했다. 행사대행업체를 운영하는 니키타 칸데리아는 “한 하객이 피부색 끈팬티 형태의 비키니 하의와 반두톱만 입고 나타났다”고 전했다. 그는 해당 하객에게 복장 규정에 맞는 옷을 입지 않으면 퇴장해야 한다고 안내한 뒤 길 건너편 상점으로 데려가 덧입을 옷을 구매하도록 한 것으로 전해졌다. 한 업무 콘퍼런스에서는 기조연설자가 브라렛과 검은색 시스루 스커트
딸 서울대 보낸 신동엽의 교육철학…“잔소리 안하지만 ‘이것’만은 강조”
[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 신동엽의 딸이 올해 서울대학교에 입학한 가운데, 그가 자녀를 키우면서 강조했던 교육철학을 공개해 눈길을 끈다. 그는 잔소리를 안하지만, 인사를 잘하고 다니라고 강조한다고 말했다. 신동엽은 지난 달 31일 성시경의 유튜브채널에 출연해, 자녀 교육에 대한 소신을 밝혔다. 그는 “내가 우리 아들하고 딸한테 비교적 자주 얘기하는 게 있다”며 “난 터치 안하고 잔소리도 안하는데 ‘인사는 잘 하고 다녀라’고 한다”고 했다. 그러면서 “우리 빌라에 경비 아저씨가 반갑게 인사해주면 ‘안녕하세요’하고 가족끼리도 그렇고 모두에게 인사를 하라고 한다”고 말했다. 신동엽은 그 이유에 대해 “점점 인사 안 하는 사람이 많아지면서 나중에 나이 들어서도 인사를 잘하면 희소성이 있다”고 덧붙였다. 한편, 신동엽은 2006년 MBC 예능국 PD 출신 선혜윤과 결혼했으며, 슬하에 1남1녀를 두고 있다. 선화예술고등학교에서 발레를 전공한 딸 신지효 양은 서울대학교와 한국예술종합학교에
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었