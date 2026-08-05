- ‘기후살인 방지 특별전담팀’ 운영에 이어 재해구호기금 5000만원 투입

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 연일 지속되는 기록적인 폭염으로부터 취약계층을 보호키 위한 긴급조치에 들어갔다.

도는 ‘기후살인 방지 특별전담팀(TF)’에서 발굴한 폭염 취약계층 보호대책 중 하나인 노인맞춤돌봄서비스 대상자 1000명에 대한 냉방용품 지원을 위해 재해구호기금 5000만원을 긴급 투입한다고 5일 밝혔다.

지원 대상은 폭염에 취약한 독거노인과 거동이 불편한 노인 등 노인맞춤돌봄서비스 이용자이며, 시군을 통해 오는 14일까지 신속하게 지원할 수 있도록 행정력을 집중한다.

지원 물품은 휴대용 선풍기, 쿨조끼, 아이스 넥밴드 등으로 폭염 속에서도 안전하게 일상생활을 유지할 수 있도록 개인별 건강상태와 생활환경을 고려해 배부한다.

도는 단순 물품 지원에 그치지 않고 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사가 대상자 가정을 직접 방문해 냉방용품을 전달하고, 건강 상태와 안부를 함께 확인함으로써 폭염으로 인한 온열질환과 고독사 위험을 동시에 살필 예정이다.

이와 함께 기후변화로 폭염이 심화되고 있는 만큼 기존 사후 대응 중심에서 벗어나 재난 취약계층을 선제적으로 보호하는 정책을 지속 확대할 방침이다.

충남도 이종필 보건복지국장은 “폭염은 이제 단순한 계절적 현상이 아니라 생명을 위협하는 재난”이라며 “기후살인 방지 특별전담팀에서 발굴한 다양한 대책을 차질 없이 추진해 취약계층이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.