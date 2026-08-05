메가MGC커피 아메리카노 50% 할인 쿠폰 사전 알림 회원 대상 CJ ONE 포인트 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] CJ올리브네트웍스가 운영하는 라이프스타일 멤버십 CJ ONE이 이달에도 ‘원더위크’ 프로모션을 진행한다. 지난달 뚜레쥬르와 함께 진행한 프로모션에 이어, 이달부터는 메가MGC커피와 손잡고 혜택을 제공한다.

5일 CJ올리브네트웍스는 CJ ONE에서 이달 ‘원더시리즈’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 지난 1일 메가MGC커피와의 원더위크를 시작으로 오는 11일 추첨을 통해 경품을 제공하는 ‘원더래플’, 21일 퀴즈를 풀면 포인트·CJ 주요 브랜드의 특전을 받을 수 있는 ‘원더퀴즈’를 차례대로 선보일 예정이다.

원더위크는 지난 1일부터 이날까지는 사전 티징 기간으로 진행됐다. 해당 기간 CJ ONE 앱에서 이벤트 오픈 알림을 신청한 회원에게 CJ ONE 포인트를 제공한다.

오는 6일부터 10일까지 본격적인 이벤트 기간이 시작된다. 이 기간 CJ ONE 회원이라면 누구나 메가MGC커피 아이스 아메리카노 50% 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 매일 오전 10시 CJ ONE 앱을 통해 쿠폰을 제공하고, 아이스 아메리카노를 1000원에 즐기도록 했다.

또 지난 1월 1일부터 7월 31일까지 메가MGC커피에서 CJ ONE 포인트 적립 또는 사용 이력이 없는 회원이 원더위크 기간 내 첫 적립 혹은 사용 시, 동일한 50% 할인 쿠폰 1장을 추가 제공한다.

임아진 CJ ONE 담당은 “7월 진행한 ‘원더시리즈’에 보내주신 성원에 힘입어 8월에도 고객이 일상에서 체감할 수 있는 혜택을 준비했다”라며 “앞으로도 제휴 브랜드와 함께 고객의 라이프스타일 전반에 다채로운 경험을 전하겠다”고 말했다.