‘AI 마스터플랜(ISMP)’ 사업, AI 로드맵 마련 안전 AI 에이전트 등 50개 AI 과제 발굴 및 검증 공항·항공 분야로 AX 사업 포트폴리오 확장

[헤럴드경제=고재우 기자] LG CNS가 전국 14개 공항 인공지능 전환(AX) 사업을 주도한다. 이를 통해 기존 공공·금융·제조·물류 등을 넘어 공항·항공 분야로 AX 사업 포트폴리오를 확장할 계획이다.

LG CNS는 한국공항공사의 ‘KAC AI 마스터플랜(ISMP) 수립’ 사업을 수주했다고 5일 밝혔다.

해당 사업은 김포, 김해, 제주 등 전국 14개 공항 운영 전반에 AI를 적용하기 위한 중장기 전략과 실행 로드맵을 수립하는 프로젝트다. 한국공항공사는 ‘AI 혁신을 통한 미래공항 구현’을 목표로 지난해부터 총 50개의 AI 혁신 과제를 추진 중에 있다.

LG CNS는 한국공항공사의 AI 전략을 구체화하고, 마스터플랜을 수립하는 역할을 맡는다. 특히 AI를 활용한 ▷공항 운영 최적화 ▷고객 서비스 혁신 ▷안전관리 체계 구축 등 핵심 서비스 발굴에 나선다. 이를 위해 AI 전략 컨설팅부터 AI·데이터 아키텍처 설계, AI 거버넌스 구축, 핵심 과제 기술검증(PoC), 후속 사업 실행계획 수립까지 전 과정을 지원할 방침이다.

‘에이전틱 AI’기반 안전 관리 서비스가 대표적인 예다. 공항 내 이상 상황 발생 시 현장 직원이 음성으로 상황을 남기면, AI 에이전트가 이를 자동으로 정리해 보고서 초안을 생성한다. 이후 상황별 대응 절차를 안내한다. 이를 통해 긴급 상황에서 현장 직원들의 보고 업무 부담을 줄이고, 신속한 초동 대응을 지원하는 등 현장 대응 체계를 AI로 고도화한다는 복안이다.

LG CNS는 공공·금융·제조·물류 등 산업 분야에서 축적한 AX 수행 경험, 생성형·에이전틱 AI, 클라우드, 데이터 기술 역량을 사업에 투입한다. 이를 통해 한국공항공사의 운영 효율화와 고객 경험 혁신을 뒷받침하고, 공항·항공 분야로 AX 사업 포트폴리오를 확장한다는 계획이다.

배민 LG CNS 금융·공공사업부장은 “이번 사업은 단순한 정보화 전략 수립을 넘어, 대한민국 공항산업의 AI 전환 방향을 설계하는 것”이라며 “LG CNS가 보유한 AX 역량을 바탕으로 한국공항공사의 AI 기반 미래공항 모델 구현에 기여하겠다”고 말했다.