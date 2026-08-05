주민참여단 운영·원팀회의 거쳐 신속통합기획 확정 정비계획 수립 착수…최고 40층·1500가구 규모 주거단지 조성 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 서울시 신속통합기획이 확정된 구로동 466일대 재개발사업의 후속 절차에 착수했다.

대상지는 1970년대 구로공단 배후 주거지로 형성된 저층주택 밀집지역으로, 노후 주거환경 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 2025년 6월 서울시 신속통합기획 주택재개발 후보지로 선정된 데 이어 지난 7월 22일 신속통합기획이 최종 확정되면서 사업 추진의 기반이 마련됐다.

구는 2025년 12월 주민참여단을 구성해 기획 초기부터 주민 의견을 수렴했으며, 올해 5월까지 서울시와 8차례 원팀회의를 열어 지역 여건을 반영한 신속통합기획안 마련에 참여했다.

확정된 신속통합기획안에는 대상지의 용도지역을 제3종일반주거지역으로 조정하고 용적률 300% 이하를 적용해 최고 40층 내외, 약 1500가구 규모의 주거단지를 조성하는 내용이 담겼다. 구체적인 높이와 세대수는 향후 정비계획 수립 과정에서 최종 확정될 예정이다.

이번 계획은 주택 공급과 함께 지역 생활환경을 개선하는 데 중점을 뒀다. 교통체계를 정비하고 공원과 사회복지시설 등 기반시설을 확충하는 한편, 급경사지의 보행환경을 개선해 단절된 생활권을 연결하고 주민 편의를 높일 계획이다.

구는 세부 정비계획을 수립해 오는 10월 주민설명회를 개최할 예정이다. 이후 구의회 의견 청취와 관계부서 협의 등 관련 절차를 거쳐 올해 안에 서울시에 정비계획 입안을 요청하는 것을 목표로 사업을 추진한다.

장인홍 구로구청장은 “신속통합기획이 확정된 만큼 정비계획 수립과 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다”며 “주민들이 주거환경의 변화를 체감할 수 있도록 필요한 행정적 지원을 이어가겠다”고 말했다.