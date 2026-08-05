핑구 협업에 입장객 13% 늘어 뉴트로 감성으로 2030 사로잡아 단독 키링 한 달 새 2000개 팔려

[헤럴드경제=김명상 기자] 롯데월드 아쿠아리움이 캐릭터 지식재산권(IP) ‘핑구’와 협업해 여름철 방문객 유치와 세대 확장 효과를 동시에 거두고 있는 것으로 나타났다.

롯데월드 아쿠아리움은 글로벌 IP 핑구(Pingu)와 협업한 여름 시즌 축제 ‘눗눗! 캡틴 핑구와 대항해’를 진행하고 있다. 협업 이후 입장객은 전년 동기 대비 약 13% 증가했다.

1986년 스위스에서 탄생한 클레이 스톱모션 애니메이션 핑구는 과거 향수를 자극하는 뉴트로 감성을 앞세워 2030세대의 관심을 끌었다. 롯데월드 아쿠아리움 전체 방문객 가운데 2030세대 비중은 지난해보다 6%포인트가량 늘었다.

이번 흥행은 해양생물 전시와 캐릭터 콘텐츠를 결합한 점에서 나왔다. 남극 펭귄을 모티프로 한 핑구가 아쿠아리움 속 해양생물을 만나는 설정을 바탕으로 공간 연출을 구성했고, 아쿠아리움 곳곳은 애니메이션 배경을 참고한 극지 테마존으로 꾸몄다. 관람객이 시원한 분위기를 느낄 수 있도록 연출한 점도 특징이다.

상품 판매도 이어졌다. 아쿠아리움에서 단독 선공개한 ‘핑구·핑가 마린 키링’은 오픈 한 달 만에 2000개 이상 팔렸고, ‘핑구·핑가 키캡 키링’은 추가 입고를 진행했다. 쿠앤크 소프트 아이스크림, 프라페, 달고나 등 컬래버 메뉴도 함께 운영하고 있다.

롯데월드 아쿠아리움은 핑구 포토존과 조형물, 체험존, 대형 핑구 포토타임 등을 통해 방문객 체험 요소를 늘렸다. ‘눗눗! 캡틴 핑구와 대항해’는 오는 31일까지 진행한다.