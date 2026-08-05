[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경오미자생산자협회는 오는 9월 18일부터 20일까지 3일간 열리는 제22회 문경오미자축제 ‘미각체험관’ 부스 운영자를 모집한다고 5일 밝혔다.

미각체험관은 문경오미자를 활용한 다양한 먹거리를 통해 축제를 찾는 관광객들이 오미자의 다섯 가지 맛과 다양한 활용 방법을 직접 경험할 수 있도록 마련된 프로그램이다.

미각체험관은 문경오미자의 우수성을 널리 알리고 축제를 찾는 관광객들에게 다양한 먹거리와 체험을 제공하기 위해 매년 운영되고 있다.

올해는 총 10개 내외로 부스를 설치할 계획이며 운영자는 부스 설치와 함께 재료비 및 인건비를 지원받을 수 있어 참가자의 부담을 덜 수 있다.

모집 기간은 오는 21일까지며 개인과 단체, 업체 모두 신청 할 수 있다.

신청을 희망하는 경우 문경오미자생산자협회 홈페이지와 문경시청 홈페이지에 게재된 공고문을 확인한 뒤 신청서를 작성해 문경시농업기술센터 농산물가공팀에 제출하면 된다.

박경호 문경오미자생산자협회장은 “미각체험관이 오미자를 더욱 쉽고 다양하게 즐길 수 있는 프로그램인 만큼 축제를 더욱 풍성하게 만드는 데 열정적인 분들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.