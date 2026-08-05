[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 4일 오후 청소년 미디어 진로탐색 프로그램 ‘양천 홍보 아카데미-미디어 진로 콘서트’를 개최, 현직 미디어 전문가들과 진로에 대한 경험을 나누며 소통하는 시간을 가졌다.

이번 ‘미디어 진로 콘서트’에는 ‘꼬리에 꼬리를 무는 이야기’ ‘궁금한 이야기 Y’ 등을 연출한 SBS 손정민 PD와 SBS 기자·앵커 출신 방송인 안현모가 청소년 멘토로 나서 미디어 분야의 현장 경험을 생생하게 전달했다.

1부에서 손정민 PD는 프로그램 기획과 제작 과정, PD에게 필요한 역량과 진로 준비 과정 등을 자신의 경험을 바탕으로 소개, 2부 안현모 방송인은 기자와 앵커·방송인으로 활동하며 쌓은 경험을 토대로 꿈을 이루기 위한 마음가짐과 태도의 중요성에 대해 이야기했다.

질의응답 시간에는 청소년들이 평소 궁금했던 분야와 콘텐츠 제작 현장에 대해 자유롭게 질문하고 답을 주고받으며 직접 소통하는 시간을 가졌다.

‘PD가 되려면 어떤 전공이 유리한지’ ‘콘텐츠를 고르고 소개하는 기준이 있는지’ ‘면접에서는 주로 어떤 질문을 받는지’ 등 실질적인 질문들이 이어지며 현장감 있는 대화가 오갔다.

단순한 강연의 형식을 넘어 참여형 프로그램으로 진행된 이번 콘서트를 통해 청소년들은 미디어 직군에 대한 이해를 넓히고 자신의 진로를 구체적으로 그려보는 뜻깊은 시간을 가졌다.

올해 처음 운영하는 ‘양천 홍보 아카데미’는 한국공항공사 공모사업으로 공항소음대책지역 청소년에게 홍보·미디어 분야의 현장 연계형 진로교육을 제공, 학생 주도의 표현력과 디지털 콘텐츠 활용 역량을 키우기 위해 마련됐다.

이기재 양천구청장은 “교육도시 양천답게 청소년들이 다양한 분야의 진로를 직접 체험하고 꿈을 키워갈 수 있는 기회를 지속적으로 마련하겠다”며 “이번 프로그램이 자신의 적성과 가능성을 발견하는 유익한 시간이 되길 바라며, 앞으로도 청소년들의 꿈과 도전을 응원하겠다”고 말했다.