[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 지난 2일 군청 제1회의실에서 영덕군수 주재로 ‘폭염 및 여름 휴가철 상황 대응 긴급 대책회의’를 개최했다.

이번 회의는 휴일임에도 불구하고 지속되는 폭염특보 속 군민 안전을 확보하고 가뭄으로 인한 피해를 최소화 하는 한편, 여름 휴가철을 맞아 영덕을 찾은 피서객들의 불편을 신속히 해소하기 위해 진행됐다.

주요 회의내용으로는 톨게이트 및 주요 도로 교통체증 해소, 영덕황금은어축제장 및 해수욕장 등 주요 관광지 피서객 안전·보건 관리, 폭염 및 온열질환 예방, 가뭄대비 선제적 용수관리 등이 심도 있게 논의됐다.

특히 영덕군은 도로 교통 정체 해소를 위해 영덕 진입 관문 주요 구간에 안내요원을 긴급 배치하기로 했다.

이와 함께 도로 가변 전광판(VMS)과 모바일 네비게이션 연계를 통해 실시간 우회도로 정보를 운전자들에게 신속히 제공할 방침이다.

또 피서철 휴일 및 연휴 동안의 정체를 사전에 막기 위해 경찰 등 관계기관과 긴밀히 협력해 교통 체증 해소에 행정력을 집중하기로 했다.

아울러 폭염 피해를 최소화하기 위해 독거노인과 야외 근로자 취약계층을 위한 무더위 쉼터 운영 상태를 전면 재점검한다.

장기화하는 가뭄에 대비해서는 농업용수 공급을 위한 관정 및 양수 장비를 긴급 가동하고 고수온에 따른 양식장 피해를 예방하기 위해 예찰 활동을 대폭 강화한다.

조주홍 영덕군수는 “전 공직자가 책임감을 갖고 현장 중심의 선제적 행정을 펼쳐 폭염 피해를 최소화하고 지역을 방문한 관광객과 군민들이 도로와 피서지에서 불편이나 안전사고를 겪지 않도록 총력을 다해달라”고 말했다.