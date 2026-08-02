귀국길에 독일 들러 동포들과 간담회

[헤럴드경제=서영상 기자] 미국·남미 순방을 마친 이재명 대통령은 2일(현지시간) 귀국 길에 독일 프랑크푸르트에 들러 동포들을 만났다.

이 대통령은 이날 오후 프랑크푸르트의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 “현지에서 신뢰를 쌓고 계신 동포 여러분이야말로 대한민국 경쟁력의 핵심”이라며 “대한민국과 독일을 잇는 든든한 다리가 되어주신 동포 여러분께 깊은 감사를 드린다”고 했다.

그러면서 “대한민국과 독일은 많이 닮았다. 두 나라 모두 전쟁과 분단의 아픔을 딛고 일어섰다”며 “독일은 라인강의 기적으로, 대한민국은 한강의 기적으로 세계를 놀라게 했다”고 말했다.

이어 “올해는 1966년 간호사 선배들이 프랑크푸르트 공항에 첫발을 내디딘 지 꼭 60년이 되는 해”라며 “파독 1세대들이 탄광과 아픈 환자들 곁에서 이룬 것은 단지 경제적 성취만은 아니다. 독일 사회에 한국인의 성실함과 책임감을 알렸고 대한민국이라는 나라에 대한 신뢰를 만들고 굳건하게 다져줬다”고 사의를 표했다.

그러면서 “광부와 간호사로 자신의 청춘을 바친 분들의 숭고한 희생과 헌신을 우리는 기억하고 있다. 깊이 감사드린다”고 했다.

이 대통령은 “세계적 대기업부터 강소 중견기업, 소상공인에 이르기까지 우리 기업들은 유럽 시장의 중심에서 대한민국의 경쟁력을 증명해나가고 있다”고 평가했다.

아울러 “기업의 진정한 경쟁력은 현지 사회에서 두터운 신뢰를 얻을 때 비로소 완성된다”고 강조했다.

또 이 대통령은 “약간 이례적인 간담회”라며 직접 이유를 설명했다.

이 대통령은 “제가 남미를 갔다가 어딘가에서 급유를 하고 가야 하는데 그냥 지나가기가 뭐해서 가장 꼭 만나야 될, 그리고 빨리 봐야 될 지역이 어딘가 했더니 프랑크푸르트가 낙찰이 된 것 같다”고 했다.

이 대통령의 언급에 참석자들 사이에서 웃음이 터져 나왔다. 이 대통령은 “어떤 기회가 되든 간에 재외 교민들을 좀 더 많이 뵙고 싶었다”고 했다.

이 대통령의 이날 간담회는, 이 대통령의 남미 마지막 방문국인 아르헨티나에서 한국까지 대통령 전용기가 한 번에 비행이 어렵기 때문에 급유지로 독일 프랑크푸르트를 택하면서 열리게 됐다.