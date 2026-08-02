5번홀 트리플보기 뒤 8번홀 이글로 일어서

[헤럴드경제=조용직 기자] 이다연이 폭염 속에서 진행된 KLPGA투어 오로라월드 챔피언십(총상금 10억원)에서 대역전 드라마를 쓰며 개인 통산 10번째 우승을 차지했다.

이다연은 2일 강원도 원주시 오로라 골프&리조트(파72)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 이글 1개, 버디 4개, 트리플보기 1개를 합해 3언더파 69타를 쳤다.

그는 최종 합계 12언더파 276타를 기록해 김수지(11언더파 277타)를 한 타 차로 제치고 우승했다. 이다연이 우승한 건 지난해 9월 하나금융그룹 챔피언십 이후 약 11개월 만이다.

3번 홀(파4)에서 5.8ｍ 버디 퍼트를 성공한 이다연은 5번 홀(파4)에서 두 번째 샷이 왼쪽 아웃오브바운드(OB) 구역으로 향하면서 벌타를 받고 트리플보기를 기록했다. 이다연은 9번 홀(파4) 123ｍ 거리의 페어웨이에서 샷 이글을 기록하며 자신의 별명인 오뚝이처럼 벌떡 일어났다.

이날 상위권 선수들은 폭염 여파로 집중력이 흔들리며 고전했고, 이다연은 안정적인 경기 운영으로 10번 홀(파4)부터 14번 홀(파4)까지 파세이브를 이어갔다. 15번 홀(파4)에서 버디를 낚으며 본격적인 추격을 시작한 이다연은 선두 김수지를 두 타 차로 쫓았다.

17번 홀(파3)에서 다시 버디를 기록해 격차를 한 타 차로 좁힌 그는 마지막 18번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 옆 2.6ｍ에 붙였다. 반면 김수지의 두 번째 샷은 홀을 넘어 22.5ｍ 거리로 떨어졌다. 이다연은 침착하게 버디 퍼트에 성공했고, 김수지는 버디 퍼트와 파 퍼트를 연이어 놓치면서 최종 순위가 뒤집어졌다.

이다연은 이번 대회 우승으로 KLPGA 투어 역대 17번째 10승 선수가 됐다. 대상 포인트 70점과 우승 상금 1억8000만원을 거머쥔 이다연은 대상 포인트 순위를 7위에서 4위로, 상금 순위를 9위에서 5위로 끌어올렸다.

2015년 데뷔한 이다연은 발목 골절, 손목 인대 파열, 교통사고에 따른 허리 부상 등 많은 부상과 불운을 겪었으나 그때마다 다시 일어나 정상에 오르며 오뚝이라는 별명을 얻었다.

올 시즌 2승을 올리며 대상 포인트와 상금 순위 모두 2위를 달리는 서교림은 8언더파 280타로 김재희, 이예원, 1998년생 이지현과 함께 공동 3위에 올랐다.