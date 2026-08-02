[헤럴드경제=김벼리 기자] 국내 주요 가상자산 거래소의 실질 이용자 비율이 10%대로 떨어졌다. 가상자산 시장의 장기 침체와 함께 투자 매력도가 크게 떨어지면서 계좌를 보유하고도 거래에 나서지 않는 ‘휴면 사용자’가 속출하고 있다.

2일 연합뉴스에 따르면 올해 6월 말 기준 국내 5대 가상자산 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)의 활동 이용자 비율은 19.5%로 집계됐다.

거래소에서 고객 신원 확인(KYC)을 이행해 거래가 가능한 전체 이용자 중 올해 6월 한 번이라도 가상자산 매매, 교환, 스테이킹(예치)을 한 이용자가 20%에도 못 미친다는 의미다.

이 비율은 작년 1월 말 35.7%에 달했는데 이후 20% 중반대로 주저앉았다. 올해 3월 말 19.5%, 4월 말 19.2% 등으로 추가 하락한 뒤 비슷한 수준을 유지하고 있다.

올해 2분기 들어 신규 이용자 유입도 거의 끊기다시피 한 것으로 보인다.

국내 5대 거래소에서 KYC를 거친 거래 가능 이용자 수는 올해 3월 말 1156만3661명으로 역대 최다를 기록했다. 하지만 이후 증가세가 눈에 띄게 꺾여 6월 말 1115만3038명으로 40만명 넘게 줄었다.

이처럼 전체 이용자가 감소세로 돌아서고 활동 이용자 비율도 크게 낮아진 일차적인 배경으로는 가상자산 시장 침체가 꼽힌다.

코인마켓캡에 따르면 가상자산 시가총액은 작년 10월 4조2800억 달러(약 6149조원)에서 지난달 말 2조1800억 달러(약 3133조원)로 절반 가까이 줄었다.

가상자산 시세가 전반적으로 하락하고 거래가 줄면서 국내 거래소 이용자들의 가상자산 보유 금액과 예치금도 꾸준히 줄어든 것으로 나타났다.

국내 투자자들의 가상자산 보유 총액은 작년 1월 말 125조7533억원에서 올해 6월 말 56조9606억원으로 줄어 1년 6개월 만에 54.7％ 감소했다.

같은 기간 국내 투자자들의 국내 가상자산 거래소 예치금도 10조6561억원에서 5조2200억원으로 감소했다.

업계에서는 과거 높은 변동성으로 투자자를 끌어들였던 가상자산의 투자 매력도가 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 주식에 밀린 탓이라고 평했다.

이 때문에 해외 가상자산 거래소는 SK하이닉스에 수십 배 레버리지를 걸 수 있는 무기한 선물 상품이나 토큰화 상품을 출시하며 상품 차별화에 나섰지만, 국내 거래소는 현물 거래만 가능해 더더욱 약세장을 피해 갈 수 없었다는 분석이 나온다.

국내 가상자산 거래소가 가상자산 투자 심리가 위축되는 시기에도 살아남도록 하기 위해서는 제도 개선을 통해 활로를 터줘야 한다는 의견이 나온다.