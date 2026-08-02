국내 첫 42도대 기록…종관·자동기상관측 통틀어 역대 최고 최고기온 시간대 전 이미 신기록…기온 더 오를 가능성

[헤럴드경제=김광우 기자]경남 양산의 기온이 2일 42.5도까지 치솟으며 122년 국내 기상관측 사상 최고 기록을 새로 썼다. 심지어 통상 최고기온이 나타나는 시간대 전부터 기록을 경신해 기온이 더 오를 가능성도 있다.

2일 경남 양산 기온이 끝내 42도를 넘었다. 122년 국내 기상관측 사상 초유의 일이다. 양산 기온은 이날 오후 1시 16분 42.0도를 기록했다. 이후 기온은 더 올라 오후 1시 26분에는 42.5도를 찍었다.

국내에서 근대적인 기상관측은 1904년 시작했는데, 이날 양산보다 높은 기온이 기록된 적은 없었다. 42도라는 기온이 기록된 적 자체가 처음이다.

42.5도는 기상청이 기온 등의 순위를 관리하는 97개 ‘기후 통계 관측 지점’(종관기상관측지점)뿐 아니라 전국에 550여개(2025년 기준) 있는 자동기상관측장비(AWS) 관측 기록을 다 고려해도 최고기온이다.

기상청이 1973년 이후 자동기상관측장비 관측값을 정리한 것을 보면 2018년 8월 1일 경기 광주시 초월읍 지월리와 서울 강북구에서 각각 41.9도와 41.8도, 2024년 8월 4일 경기 여주시 금사면에서 41.6도 등 전날 양산에서 기록된 최고기온 기록(41.6도)을 넘은 사례는 있었으나 42도대를 기록한 적은 없었다.

문제는 기온이 더 오를 수 있다는 점이다.

통상 우리나라에서 하루 중 해가 가장 높게 뜬 시각(남중시각)은 낮 12시 30분께로 이때 일사량이 가장 많다. 기온이 가장 높을 때는 남중시각에서 2시간 정도 후인 오후 2∼3시이며 환경에 따라서는 오후 3∼4시에 최고기온이 기록되기도 한다.

아직 최고기온이 기록될 시점 전이기에 이날 양산에서 43도 이상으로 기온이 기록될 가능성도 충분하다.