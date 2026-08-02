쇼핑몰 폭발 현장서 7명 숨져 주택 피해 3649채·9000여명 대피

[헤럴드경제=김광우 기자] 일본 구마모토 강진으로 7명이 숨진 쇼핑몰의 구조·수색 작업이 종료되면서 대규모 수색 활동이 사실상 모두 마무리됐다. 다만 사망자가 36명으로 늘어난 가운데 주택 피해와 단수, 폭염 피해가 이어지고 자동차·부품 공장의 가동 중단도 장기화하고 있다.

연합뉴스에 따르면 지난달 28일 구마모토 강진 직후 폭발이 일어나 7명이 숨진 쇼핑몰에서 구조·수색 활동이 종료됐다고 NHK와 요미우리신문 등이 2일 보도했다.

다른 주요 피해 현장의 수색도 이미 끝난 상태여서 이번 강진과 관련한 대규모 수색 활동은 사실상 모두 마무리됐다. 구마모토현 재해대책본부는 전날 정오를 기준으로 ‘이온몰 구마모토’의 수색 활동이 종료됐으며 앞으로 대피소 환경 개선 등에 집중할 예정이라고 밝혔다.

경찰은 현장을 여러 차례 눈으로 확인한 결과 건물 안에 남은 사람이 없고 연락이 두절됐거나 안부가 확인되지 않은 사람에 대한 신고도 접수되지 않아 수색 활동을 종료하기로 한 것으로 전해졌다.

이온몰 구마모토에서는 7명이 숨지고 5명이 다쳤다. 사망자 중 이온몰 내 잡화점에서 일하던 22세 여성이 지진 발생 후 가게 밖으로 대피했다가 “회사에서 매출금을 금고에 넣으라고 해서 가게 안으로 돌아가야 한다”고 건물로 들어갔다는 유족의 전언이 나왔다.

유족은 NHK에 해당 여성이 가게 안으로 들어갔다가 5분 뒤 폭발이 일어났고, 이후 지난달 29일 새벽 동료와 함께 숨진 채 발견됐다고 전했다.

현재까지 집계된 이번 지진으로 인한 총사망자 수는 36명. 주택 피해는 전날 오후 7시 기준 3649채로 집계돼 하루 전보다 두 배 이상 늘었다. 현재 구마모토 내 대피소 218곳에서 9045명이 대피 생활을 하고 있다.

구마모토현에서 이어지고 있는 폭염으로 인해 지난달 28일부터 전날까지 5일간 최소 80명이 열사병이나 열사병 의심 증상으로 병원으로 이송됐다.

전날 기준으로 구마모토현 내 6만9천400가구에 수돗물 공급이 끊긴 상태이며, 물이 나오는 곳에서도 수도가 탁하게 나오는 지역이 있는 것으로 파악됐다.

한편, 이번 지진으로 인해 구마모토에 위치한 자동차 제조사 공장 가동 중단이 장기화하며 부품 공급에 차질이 빚어지고 있다.

니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 구마모토 오쓰마치에 있는 혼다의 이륜차 생산 공장인 구마모토 제작소가 이번 지진으로 인해 피해를 입어 가동을 중단했으며, 재개는 오는 17일 이후가 될 것으로 전망된다.

구마모토 제작소는 일본 내 유일한 혼다의 이륜차 생산 거점으로, 연간 32만대를 생산한다. 다른 자동차 업체의 부품 공장도 가동이 중단되면서, 그 여파가 혼슈에까지 미치고 있다고 닛케이는 전했다.

도요타자동차 계열 부품사인 아이신도 지진으로 인한 피해로 가동을 중단했다. 복구 작업을 시작했으나 구체적인 가동 재개 시점은 미정이다. 이 회사는 도요타 외에도 다른 자동차 제조사에 부품을 납품하고 있어 영향이 더 커질 것으로 보인다.

미쓰비시 자동차는 부품 공급 지연으로 인해 오카야마현 구라시키시의 미즈시마 공장에서 일부 차종의 생산을 중단한 상태다.

도요타는 아이치현 내 다하라시 공장 가동을 오는 7일까지 중단하기로 했으며, 규슈 후쿠오카현에 있는 3개 공장의 가동 중단도 5일 심야까지 연장했다.