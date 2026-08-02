[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 연일 이어지는 폭염 속에서 서서울호수공원 어린이 물놀이장을 운영하며 어린이와 가족들에게 시원한 여름 쉼터를 제공하고 있다.

이기재 양천구청장은 1일 현장을 찾아 어린이 물놀이장 운영 상황을 점검, 아이들과 함께 거품놀이를 즐기며 소통하는 시간을 가졌다. 그늘막과 냉방시설을 이용하는 주민들의 의견을 청취하며 이용 편의를 살피는 한편, 물놀이시설 안전관리와 수질 상태 등을 꼼꼼히 점검하고 철저한 관리를 당부했다.

지난 7월 21일 개장한 어린이 물놀이장은 오는 8월 23일까지 무료로 운영된다. 올해는 대형풀과 에어슬라이드, 회전그네 풀장 등 총 9개의 물놀이시설을 갖춰 어린이들에게 다양한 즐길거리를 선보이고 있으며, 안전관리요원과 간호요원을 상시 배치하고 2시간 간격 수질검사를 실시하는 등 안전·위생 관리에도 만전을 기하고 있다.

특히 올해 새롭게 설치한 나무데크 그늘막을 비롯해 야외 냉방쉼터 ‘해피소’와 ‘에어쿨존’은 보호자들이 아이들의 물놀이를 지켜보며 더위를 식힐 수 있는 휴식공간으로 큰 호응을 얻고 있다.

물놀이장은 오는 8월 23일까지 화요일부터 일요일, 하루 2회(10:00~13:00, 14:00~17:00) 운영되며, 본격적인 여름방학과 휴가철을 맞아 무더위를 식히려는 가족 단위 방문객들의 발길이 이어질 예정이다.

현장을 둘러본 이기재 양천구청장은 “서서울호수공원 어린이 물놀이장이 여름철 양천구를 대표하는 도심 속 피서지로 자리매김한 만큼 아이들과 가족들이 안심하고 즐길 수 있도록 운영 종료 시까지 시설 관리와 안전관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.