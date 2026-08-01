[헤럴드경제=김주리 기자] 연일 이어지는 기록적인 폭염이 바닷물 온도까지 끌어올리면서 올해 첫 양식장 고수온 피해가 제주에서 발생했다. 전문가들은 본격적인 무더위가 8월까지 이어질 경우 양식 어류 폐사가 확산하면서 횟감 공급과 가격에도 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있다.

30일 해양수산부와 제주도 등에 따르면 서귀포시 대정읍의 양식장 2곳에서 광어 집단 폐사가 발생해 올해 제주 지역 첫 고수온 피해 인정 절차가 진행되고 있다.

당초 폐사 규모는 약 9000마리로 파악됐지만 추가 조사 결과 2만1000여마리로 늘었으며, 피해액은 약 9200만원으로 추산됐다.

제주도와 행정시, 국립수산과학원은 합동 조사를 벌인 결과 우선 고수온에 따른 어업재해로 보고 관련 절차를 진행하기로 했다. 다만 질병 검사가 진행 중이며 질병이 확인될 경우 고수온 피해로 인정되지 않는다. 최종 피해 인정과 복구 지원 여부는 해양수산부 어업재해대책심의위원회 심의를 거쳐 확정된다.

폐사가 신고됐을 당시 인근 해역의 표층 수온은 약 27도였고, 양식장 내부 수온도 27~28도 수준으로 조사됐다.

제주도는 최근 이어진 폭염으로 바닷물 온도가 빠르게 오르면서 광어가 고수온 스트레스를 견디지 못하고 폐사한 것으로 보고 있다. 폐사한 광어는 마리당 약 700g 크기의 출하 전 단계 어종으로 파악됐다.

고수온은 전국 연안으로 확산하고 있다.

해양수산부는 지난 21일 오후 6시를 기해 고수온 재난 예·경보를 ‘경계’ 단계로 격상했다. 국립수산과학원이 서해·남해 내만과 제주 연안 등 8개 해역에 고수온 주의보를 발령한 데 따른 조치다.

올해는 장마가 늦어지면서 고수온 특보 발령 시점은 지난해보다 12일 늦었지만, 이후 수온 상승 속도는 더 가팔랐다. 최근 경남 통영과 거제, 남해 지역 양식장의 표층 수온은 28~29도까지 올라 고수온 주의보 기준인 28도를 넘어섰다.

문제는 고수온 피해가 이미 반복되고 있다는 점이다.

제주에서는 최근 기후변화 영향으로 연안 수온이 꾸준히 상승하면서 양식장 피해가 매년 이어지고 있다. 2024년에는 육상양식장 78곳에서 광어 221만5000마리가 폐사해 약 53억원의 피해가 발생했고, 지난해에도 62개 양식장에서 광어 180만마리가 폐사해 52억원의 피해를 기록했다.

전국적으로도 지난해 고수온 특보는 7월 24일부터 10월 2일까지 71일 동안 이어져 특보 제도가 도입된 2017년 이후 가장 길었다. 당시 양식업 피해액은 1430억원으로 관련 통계 작성 이후 최대 규모를 기록했으며, 우럭 피해만 583억원에 달했다.

양식 어류 폐사는 시간이 지나 소비자 가격에도 영향을 미칠 가능성이 있다.

한국해양수산개발원(KMI)은 지난해 여름 대규모 폐사 이후 우럭 산지 가격이 전 지역에서 전년 같은 기간보다 50% 이상 높은 수준을 유지했다고 분석했다.

광어와 우럭은 출하까지 1년 이상 사육해야 하는 만큼 한 차례 생산량이 줄면 공급 회복에 상당한 시간이 걸린다. 실제 올해 6월 초에도 수온 상승과 유류비 부담 등이 겹치면서 노량진수산시장 경락가격이 크게 뛰었다. 자연산 광어는 1㎏당 1만1100원으로 일주일 만에 37% 상승했고, 양식 광어는 2만원, 양식 참돔은 1만2400원을 기록했다.

수입 수산물 가격도 오름세를 보이면서 가격 안정 효과는 제한적인 상황이다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 이달 수입 염장 고등어 가격은 1손당 1만1017원으로 1년 전보다 29% 올랐고, 원양 냉동 물오징어도 마리당 5211원으로 7.3% 상승했다. 환율 상승이 수입 단가를 끌어올린 영향으로 분석된다.

전문가들은 폭염이 장기화할 경우 고수온에 적조까지 겹칠 가능성을 우려하고 있다. 현재 고수온 예·경보는 ‘경계’ 단계지만, 8월에도 무더위가 이어질 경우 양식 어가의 피해가 더욱 커질 수 있다는 전망이다. 이에 따라 양식장에서는 산소 공급과 수온 관리 등 대응을 강화하는 한편, 소비자들도 올여름 수산물 가격 변동 가능성에 대비할 필요가 있다는 지적이 나온다.