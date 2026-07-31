개인신용평점 하위 50%에 총 1조원 공급 예정 최대 2000만원·최장 10년 이내 분할상환

[헤럴드경제=서상혁 기자] IBK기업은행은 중·저신용자를 대상으로 연 4.9%의 단일 금리를 적용하는 ‘IBK착한금리 포용대출’을 출시했다고 31일 밝혔다.

공급 규모는 총 1조원이다. 개인신용평점(CB) 하위 50%의 중·저신용자가 대상이다.

만 34세 이하 청년 고객에게는 0.2%포인트의 우대금리를 적용해 연 4.7%의 금리를 제공한다. 대출한도는 최대 2000만원이며 최장 10년이내 분할상환 방식으로 이용할 수 있다.

앞서 금융당국은 이달 중순 청와대 업무보고에서 포용금융 정책 차원에서 기업은행이 해당 대출 상품을 출시한다고 밝힌 바 있다.

기업은행 관계자는 “이번 상품은 금융이 꼭 필요한 중·저신용 고객의 금리와 상환 부담을 실질적으로 덜어드리기 위해 마련했다”며 “앞으로도 고객의 금융 접근성을 높이고 금융비용 부담을 완화할 수 있는 포용금융을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.