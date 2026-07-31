일본 다이라쿠다칸 유일 한국인 단원 무용수 양종예가 말하는 부토의 미학 오는 1~2일 신작 ‘정체불명 X’ 선보여

[헤럴드경제=고승희 기자] 새하얗거나, 새까맣거나 혹은 온통 금빛이거나…

“어제 총연습하면서 온몸을 검게 칠했더니 지금 손톱 밑까지 까매졌어요.”

지방이라곤 단 1g 허용하지 않을 것만 같은 단련된 몸을 가진 양종예(51)가 활짝 웃으며 말했다. 그는 세계적인 부토 무용단인 일본의 ‘다이라쿠다칸(大駱駝艦)’에 2009년 외국인 최초 정단원으로 입단했다.

무대 위에서 그는 얼굴을 알아볼 수 없다. 온몸에 금 가루나 백분을 바르는 것은 부토의 독특한 미학적 특징 중 하나다. 그는 “스파이더맨이 일하러 가기 전에 슈트를 입을 때의 느낌”이라며 “이는 모든 인간이 가진 변신의 욕망, 내가 아닌 더 큰 존재로 발현하기 위한 장치”라고 말했다. 공주 왕자의 아름다운 동화를 기대하면 오산. 끝 모를 그로테스크함을 향해 걷지만, 춤이 곧 수행이자 명상이다.

내한 공연을 앞두고 만난 부토 무용수 양종예는 “부토가 낯선 한국 관객들에게 제대로 된 부토를 보여주고 싶다”고 했다. 그는 ‘제23회 한국을 빛내는 해외무용스타 초청공연’ (8월 1~2일, 나루아트센터) 무대에서 지난 5월 일본 SAI 댄스 페스티벌 경연 부문에서 그랑프리(대상)를 받은 안무작 ‘정체불명 X의 소환’을 선보인다.

부토는 1950년대 히지카타 타츠미와 오노 카즈오를 중심으로 태어났다. 기존의 서구 무용이 하지 않는 방식으로 신체를 탐구하고 사회 금기에 도전하는 이 춤은 현대무용사에서 중요한 한 축으로 자리하고 있다.

양종예는 “2차 세계대전 후 만연했던 허무주의 분위기 안에서 ‘나는 누구인가’라는 아이덴티티를 묻는 춤이었다”며 “서구 문화가 무섭게 밀려 들어올 때 동경대, 와세다대 학생들이 자기 것과 일본의 정체성을 지키기 위해 태어난 지하기지 문화, 즉 앙그라(언더그라운드) 문화에서 태어난 것이 부토”라고 했다.

일본의 정체성을 지키고 새로운 일본으로 도약하려 했고 서양인의 몸이 아닌 일본인의 몸을 통해 정신을 내걸었지만 부토가 만들어가는 몸은 지극히 동시대적이다. 양종예는 “부토는 단지 일본인들의 것이 아니다”라며 “세계 어느 나라를 가도 전쟁이 끝나고 새로운 시대가 열릴 때 젊은 아티스트들이 새로운 시도를 하며 탄생하는 원형적 언어”라고 했다.

부산에서 자라 한국무용을 배웠고, 경성대학교를 다닌 그는 대학 시절부터 “부토 느낌이 난다”는 이야기를 적잖이 들었다고 한다. 2005년 한·일 수교 40주년 기념 서울 부토 페스티벌에서 다이라쿠다칸의 ‘카인노우마’를 처음 본 뒤 “어릴 때 헤어진 가족을 마침내 다시 만난 느낌”이 들 정도였다. “왜 나는 저 무대에 서있지 않은 걸까”라는 생각을 수없이 했다.

온몸과 마음으로 부토를 새겨온 양종예가 선보일 ‘정체불명 X’는 2020년 선보인 댄스필름 ‘봄의 제전’의 핵심 테마를 축약한 솔로 버전이다.

그는 “이 작품을 만들기 시작할 무렵 신체적 변화와 나이에 대한 부담, 늙어가는 부모님, 미래에 대한 불안까지 겹쳐 있었다”며 “차라리 단체를 나오는 것이 낫지 않을까 생각했다”고 돌아본다. ‘정체불명 X’는 양종예가 자기의 내면을 응시하며 만든 작품이다.

“사람의 내면엔 수많은 방이 있어요. 필요할 때 열어두는 방이 있는가 하면 닫아두는 방도 있죠. 열쇠로 잠가두고 남들에게 결코 보여주고 싶지 않은 방도 있어요. 나조차 보고 싶지 않고, 빛이 들지 않고 거미줄이 쳐진 것 같은 장소였죠. 이 작업은 그 방을 열어젖히는 것부터 시작해요. 기억의 파편이자, 양가적 감정을 정면으로 소환한 거죠.”

“가장 미지의 세계가 자기 자신”이라는 말을 품고 있다는 그의 춤은 자기의 내면을 직면하고 받아들여 완성된다. 그는 “내가 진심으로 나의 진실을 직면할 수 있다면 보는 사람 역시 그것을 자기 자신의 일로 받아들여 줄 것”이라며 “다른 경험을 가진 사람의 안에서 작품이 또 다른 장소까지 확장돼 나갈 것”이라고 했다. 50대에 콩쿠르를 휩쓴 이 작품을 두고 일본에선 ‘네오(NEO) 부토’의 시대를 열었다고 말한다.

부토는 설명하기도 감상하기도 어려운 춤이다. “정해진 형식과 테크닉이 없는 탐구형” 춤으로 꼽힌다. 그는 “부토는 자신의 감정을 있는 그대로 보여주는 것이 아니라 몸을 통해 다른 존재로 변형할 수 있다”며 “괴로움을 몸이 받아내 개인의 고백이 아닌 다른 차원의 것으로 바꿔 나가는 것”이라고 했다. 부토에서 무용수들이 몸에 흰 칠을 하는 것도 부토의 정신을 온전히 구현하기 위해서다. 그는 “몸은 나에게서 태어났지만 나 자체는 아니다. 약간의 거리를 둠으로써 비로소 나를 직면할 수 있는 것”이라고 했다.

부토를 몸의 언어로 만들기 위해 반드시 익혀야 할 신체 철학과 훈련법이 있다. ‘빈 몸(Empty Body)’을 만드는 것이 첫 번째다. 그는 “제일 먼저 하는 것은 빈 몸을 만드는 것”이라며 “우리 몸을 그저 70% 이상의 수분을 가진 물주머니로 인식하고 자신을 물체화하는 과정을 거친다”고 말한다. 자신을 물이 가득 찬 하나의 몸뚱어리fh 인식하고 몸을 비워내는 법을 터득해 나가는 것이다. 그다음엔 ‘공간의 몸’(Space Body)이다. 그는 “인간이 세상을 바꾸고 살아왔다는 오만을 내려놓고 내가 스스로 움직이는 것이 아닌 누군가에 의해 움직이는 것이라는 수동적 감각을 탐구한다”고 했다.

딱 짜여진 동작이 없는 몸의 언어는 불친절하다. 춤이 향하는 곳이 인간의 내면이라면 더욱이나 그렇다. 프로시니엄 극장에서 무대 위 퍼포먼스를 통해 내면에 가닿기는 여간 어려운 일이 아니다. 양종예는 “너무 무언가를 이해하려고 애쓰지 않아도 괜찮다. 서사를 찾으려 하거나 동작 하나하나의 의미를 따지기보다, 축제를 보듯 그곳에서 일어나는 현상 자체를 받아들이면 된다”고 했다.

“부토라고 하면 어둡고, 무섭고, 어렵다는 이미지를 가진 분들도 계실 거예요. 하지만 이 작품에는 어둠뿐만 아니라 귀여움도 있고, 판타지도 있어요. 무대 위에서만큼은 진실하게 서고 싶어요. 그 진실이 관객들의 내면에 있는 무언가와 만날 수 있기를 바랍니다.”