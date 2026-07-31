한탄강 주요 암석 유래 어린이 눈높이에 맞춰 풀어낸 동화

[헤럴드경제=박준환 기자]포천시(시장 백영현)는 한탄강 세계지질공원센터에서 여름방학 특별 프로그램으로 빛그림 구연동화 ‘한탄강에서 소곤소곤’을 운영한다고 31일 밝혔다.

‘한탄강에서 소곤소곤’은 현무암, 응회암, 화강암 등 한탄강의 주요 암석의 유래를 어린이의 눈높이에 맞춰 풀어낸 동화책으로, 2020년 한사랑교육공동체 주관으로 포천의 임미현 교사가 집필하고 포천시에서 발행했다.

이번 빛그림 구연동화는 이 동화의 배경을 스크린에 상영하며, 지질공원 해설과 안내를 담당하는 포천시 지질공원해설사회가 구연을 맡는다. 제작은 포천의 독서공동체 생각나무 숲이 담당했다.

구연동화는 한탄강 세계지질공원센터 강당에서 8월 3일, 7일, 10일, 14일 오후 1시 30분과 3시, 하루 2회 운영된다.

한탄강 세계지질공원센터는 지질공원을 소개하는 종합 박물관으로, 지오카트 체험과 지질 컵케이크 만들기, 현무암 팔찌 만들기 등의 프로그램도 운영하고 있다.