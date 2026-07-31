상반기 영업이익 1008억원…전년보다 5배 늘어 B2C 확대에 자동차소재·산업용필름도 성장 친환경 제품·LX Z:IN 플래그십 앞세워 B2C 공략 강화

[헤럴드경제=부애리 기자] 건설 경기 침체 속에서도 LX하우시스가 리모델링 시장 회복과 해외사업 성장에 힘입어 올해 2분기 영업이익이 전년 대비 300% 넘게 급증하는 ‘깜짝 실적’을 거뒀다. 창호와 바닥재 등 건축자재 판매가 늘어난 데다 자동차소재와 산업용필름 사업도 성장세를 이어가면서 호실적을 이끌었다.

상반기 누적 영업이익도 5배 증가

1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LX하우시스의 올해 2분기 매출은 9397억원으로 지난해 같은 기간보다 14.7% 증가했다. 영업이익은 549억원으로 329%나 늘었다. 전 분기와 비교해도 매출은 15.3%, 영업이익은 19.7% 각각 증가했다. 당기순이익은 471억원으로 흑자 전환했다.

상반기 누적 매출은 1조7544억원으로 전년 대비 9.6% 증가했고, 영업이익은 1008억원으로 407.5% 늘었다. 지난해 상반기 199억원에 그쳤던 영업이익이 올해는 1000억원을 돌파하며 5배 가까이 증가한 셈이다.

이러한 호실적의 배경으로는 국내 기업과 소비자 간 거래(B2C) 매출 확대와 해외사업 성장 효과로 분석된다. 여기에 비용 절감 노력과 미국 법인의 관세 환급에 따른 일부 일회성 이익도 반영되며 수익성이 개선됐다.

이번 실적은 건축장식자재 사업이 견인했다. 건축장식자재 부문은 2분기 매출 6557억원, 영업이익 367억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출은 19.9%, 영업이익은 4487.5% 증가한 수치다. 아파트 매매 거래 증가와 리모델링 수요 회복으로 창호·바닥재 등 B2C 판매가 확대된 데다 기존 수주 물량이 매출로 이어진 것이 실적 개선으로 이어진 것으로 보인다.

자동차소재부품·산업용필름 사업도 안정적인 성장세를 이어갔다. 해당 부문은 2분기 매출 2840억원, 영업이익 182억원을 기록했다. 북미 완성차 업체의 SUV 중심 생산 증가에 따라 자동차 원단 판매가 늘었고, 글로벌 시장에서 산업용필름 수출도 확대되면서 실적이 개선됐다.

건축자재 업계에서는 신규 주택 착공 감소와 건설 경기 침체가 장기화되면서 신축 시장보다 리모델링 시장의 중요성이 커지고 있다. 이에 주요 업체들은 프리미엄 창호와 바닥재, 인조대리석 등 고부가가치 제품 판매를 확대하는 한편 해외시장 공략에도 속도를 내고 있다. LX하우시스 역시 국내 B2C 중심의 인테리어 수요 확대와 해외사업 성장을 동시에 끌어내며 업황 부진 속에서도 실적 개선세를 이어간 것으로 풀이된다.

이번 실적은 건설업황 침체 속에서 거둔 성과라는 점에서 의미가 있다는 해석이 나온다. 최근 건축자재 업계는 신축 주택 착공 감소로 어려움을 겪고 있지만, LX하우시스는 리모델링 중심의 B2C 시장과 자동차소재 사업이 동시에 성장하며 실적 방어에 성공했다. 일회성 관세 환급 효과를 제외하더라도 주력 사업의 수익성이 개선됐다는 점에서 체질 개선 성과가 나타나고 있다는 분석이다.

주택시장 불확실성…하반기 ‘수익성 방어’ 관건

다만 하반기 경영환경은 녹록지 않을 전망이다. 국내에서는 대출 규제와 금리 부담, 신규 주택 공급 지연으로 주택시장 불확실성이 이어질 것으로 예상된다. 여기에 중동전쟁 등 지정학적 요인으로 원재료 가격과 해상운임 변동성이 확대될 가능성도 부담 요인으로 꼽힌다.

이에 LX하우시스는 수익성 방어와 마케팅 강화 전략을 이어간다는 계획이다. LX하우시스 관계자는 “최근 13년 연속 수상의 영예를 안은 친환경 녹색상품과 대표 전시장 ‘LX Z:IN 플래그십’을 기반으로 ‘취향의 발견’이라는 차별화된 마케팅 전략을 펼칠 것”이라며 “B2C 시장 매출을 확대하고 해외사업 성장을 가속해 수익성 방어에 주력할 계획”이라고 설명했다.